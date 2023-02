Partita la rassegna «Fiorentino delle Idee» primo ospite, dott. Giovanni Garofalo

Partita la rassegna «Fiorentino delle Idee» Primo ospite il presidente del Tribunale di Lamnzia Terme, dott. Giovanni Garofalo

Ha preso il via la nuova, prestigiosa, rassegna culturale del Liceo Classico-Artistico «F. Fiorentino» di Lamezia Terme, «Fiorentino delle Idee», incentrata su una serie di lezioni brevi tenute da personalità di spicco della società calabrese. Hanno introdotto il dirigente scolastico, Nicolantonio Cutuli e l’ideatore e coordinatore del cartellone, prof. Raffaele Gaetano.

Ospite del primo attesissimo incontro il presidente del Tribunale di Lamezia Terme, dott. Giovanni Garofalo, che ha affrontato un tema tanto affascinate quanto complesso: «La bellezza delle leggi». Anche se in poco tempo, il presidente Garofalo ha declinato con profondità e ricchezza di esempi alcune questioni aperte della legge in rapporto alla bellezza. I suoi argomenti hanno subito suscitato la curiosità degli studenti, e tante e originali sono state le domande al prestigioso ospite. Tra i temi discussi: l’oggettività della legge e la sua chiarezza, la legalità e la separazione delle carriere dei magistrati. Anche su questo Garofalo si è espresso in maniera chiara e convincente.

Ricordiamo che la rassegna «Fiorentino delle Idee» si affianca agli altri cartelloni culturali proposti come attività integrativa del Liceo: «Fiorentino d'Autore», dedicato agli incontri con l'autore, e «Fiorentino d'Artista», che accoglie le mostre.