Tragedia a Cerignola un pedone è stato travolto e ucciso, sotto choc, il conducente del mezzo

Pedone travolto e ucciso nelle campagne di Cerignola. È accaduto ieri sera attorno alle 21,30. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dei fatti

In base alle prime ricostruzioni la vittima, un cittadino bulgaro, in corso di identificazione, procedeva solo, a piedi, quando è stato travolto da una autovettura che sopraggiungeva sulla provinciale 75, nei pressi di Borgo Tressanti, a Cerignola, attorno alle 21.30. Per lui non c’è stato nulla da fare. Sotto choc, invece, il conducente del mezzo, che si è fermato per chiedere aiuto ed è stato poi soccorso dal 118 per un malore. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dei fatti.