Per i 20 anni a servizio dei Tarantini, iniziative per tutto il 2023

Iniziative per tutti, musica, intrattenimento, degustazioni, spettacoli. Una festa di compleanno fino alla fine del 2023: eventi, assaggi di prelibatezze gastronomiche e la nuova Visual Identity. Un’immagine rinnovata, che unisce la tradizione e le contemporanee modalità di comunicare online.

La conferenza stampa. Presentate in conferenza stampa da Francesca Intermite, amministratrice della società titolare, le celebrazioni per i 20 anni di attività de L’Orchidea Risto Bar. Presenti il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio, il vicesindaco di Taranto Fabrizio Manzulli, gli assessori comunali Fabiano Marti e Mattia Giorno e la consigliera comunale Bianca Boshnjaku

Le dichiarazioni. Il commento di Francesca Intermite: «Vogliamo festeggiare con tutta la città i nostri primi 20 anni. Abbiamo accolto generazioni di tarantini come ospiti e collaboratori, pertanto ci sembra doveroso mettere a disposizione una serie di eventi che possano fortificare il legame stretto con Taranto. Puntiamo sulla nuova veste per lasciare una traccia concreta dell’apporto che, con costanza e determinazione, diamo alla crescita del territorio». Vincenzo Di Gregorio: «Partecipare a giornate come questa fa sempre bene, per ripercorrere un’azienda che ha formato tanti lavoratori tarantini. Spero che questa ondata di ottimismo sia di buon auspicio per tutte le piccole e medie imprese del nostro territorio». Fabrizio Manzulli: «Questo è un luogo che ha dato avvio a tante giovani leve verso l’autoimprenditorialità, garantendo futuro e indipendenza economica a tante famiglie. Ci vogliono sacrifici e impegno in questo settore, quindi complimenti a questa attività e auguriamoci che ci siano sempre più realtà che, come questa, dimostrino forza e resilienza»

L’obiettivo. Dal 2003, una testimonianza concreta di volontà di investire nel tessuto locale, creare posti di lavoro, alimentare l’economia cittadina e promuovere i prodotti realizzati a chilometro zero. Molti tarantini, almeno una volta, hanno gustato il caffè secondo l’antica miscela sperimentata da Antonio Intermite, o come viene chiamato da tutti «il Signor Tonino». Oppure i cornetti artigianali sfornati dall’esperto in paste lievitate e maestro pinsaiolo Massimo Emiliano Ruggiero. Un rituale che scandisce occasioni conviviali o di lavoro, che vedono l’attività di via Salinella 60 come punto di riferimento. Durante questo lungo compleanno si punterà anche su azioni di marketing per la promozione del territorio e delle tipicità locali. Offrire un contributo in termini di diffusione delle best practice che possano valorizzare le eccellenze tarantine in campo gastronomico e non solo: unire settori diversi verso l’obiettivo della crescita comune.

La nuova identità. Il nuovo logo, realizzato da Graphilandia srl, è pensato per offrire una veste più moderna e al passo con i tempi. Ogni elemento è un preciso richiamo. Resta la «L» con l'apostrofo, caratteristica del precedente logo, a conferma della continuità con il passato. Punto focale è la «O», ottenuta graficamente dalla stilizzazione di una tazzina di caffè, per sottolineare le pregiate miscele, originali, prodotte esclusivamente per questa attività. Il piccolo taglio su questa lettera, coincidente con il manico della tazzina, è interpretabile come l'accento tonale «ò», espressione di una lettera da pronunciare aperta, sempre «open», accogliente, proprio come questa struttura. Tutti questi elementi sono evidenziati dalla presenza del colore amaranto: le sfumature per il Rebranding sono ottenute dalla campionatura del bellissimo fiore dal quale il locale prende il nome.

Le iniziative. A cominciare dal mese di agosto, fino alle festività natalizie, una serie di appuntamenti realizzati con l’obiettivo di consolidare ulteriormente le radici con il territorio locale. Si alterneranno Dj set, assaggi di prelibatezze gastronomiche, passando per giornate a tema e in linea con le ricorrenze che ci saranno fino alla fine del 2023. Previsti momenti conviviali con il pubblico, intrattenimento e musica. Tutti gli eventi saranno divulgati e promossi attraverso i canali social www.facebook.com/orchideaTA e www.instagram.com/lo_ristowinebar/ che forniranno all’utente online tutte le informazioni utili e la possibilità di interagire in maniera costante fornendo suggerimenti, indicazioni e commentando in tempo reale l’evolversi dell’evento in corso.