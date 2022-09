Petardo su una ambulanza e dottoressa aggredita a Napoli. Croce rossa: neanche in guerra. Via a tele

NAPOLI 3 GEN - Ancora violenza al personale sanitario a Napoli, dove un petardo è stato lanciato verso un'ambulanza inviata nel quartiere Barra per soccorrere un paziente. Il medico a bordo è stato investito dalla deflagrazione. Un altro episodio è avvenuto nei pressi dell'ospedale San Giovanni Bosco, dove una dottoressa è stata aggredita con una bottigliata.



Per la Croce Rossa "L'aspetto più inquietante di questi nuovi episodi di aggressione a personale sanitario e di danneggiamento delle ambulanze a Napoli è che ci si abitui a questo stato di cose, fatti che non avvengono neppure nei territori di guerra in quanto i mezzi di soccorso ed il personale sono protetti dalle convenzioni internazionali. A Napoli non è così". Così il presidente provinciale della Croce Rossa, il dottor Paolo Monorchio, commenta con l'ANSA la denuncia fatta da 'Nessuno tocchi Ippocrate'.