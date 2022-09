Poesia. Versi di Walter Perri: "BELLI (Anima)”

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.



InfoOggi ospiterà nella rubrica Resilienze Walter Perri, Cantautore calabrese e Poeta ci delizierà in una sorta di magia che vogliamo presentare in questa piccola raccolta con cadenza settimanale.

Parole senza tempo che ben rappresentano l’amore in tutte le sue sfumature e che parlano direttamente al cuore e con il cuore.



Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta:

Come spesso mi è accaduto, da Anima è venuto fuori il testo di una mia canzone che potrete ascoltare cliccando sull’apposito tasto a fondo pagina. La poesia è stata scritta in una dolente occasione di vita ed ha compendiato nei versi, moti intimi personali ancora presenti. E’ superfluo ricordare che tutte le mie poesie e le mie canzoni pubblicate su Infooggi.it, sono coperte dal diritto di autore. Vi ringrazio ancora per il numerosissimo seguito e Vi auguro, in un grande abbraccio virtuale, buon fine settimana.





Anima





Ti ho scorta Anima,

scrutare il precipizio.

Scalza sui cocci,

addentrarti nei rovi.

Ti ho scorta Anima,

dimenarti nei flutti,

piegata e sfiancata

da un mare assassino.

Ti ho sentita Anima,

lasciarmi per strada

Nella pioggia battente

di un inverno gelato.

E tornare a cercarmi,

nell'ultima nebbia,

di una primavera violata

da lutto e dolore.

Ti ho vista Anima,

abbracciarmi di nuovo

sulle strade pietrose

che a volte percorro.

Torna per sempre

e dammi la spalla.

Perchè stanco

mi appoggi

Anima bella.





Walter Perri

Di seguito il link del brano musicale

https://www.n1m.com/walterperri/song/807068-Anima?fbclid=IwAR2BIWESKAzPw14Ic-nxpSawuB1EfpHDxtyRC5oyQJCZi-ArLkdmOvXMVF4