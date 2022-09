Poesia. Versi di Walter Perri: "BELLI (Occhi di sole, occhi di luna)”

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.



InfoOggi ospiterà nella rubrica Resilienze Walter Perri, Cantautore calabrese e Poeta ci delizierà in una sorta di magia che vogliamo presentare in questa piccola raccolta con cadenza settimanale.

Parole senza tempo che ben rappresentano l’amore in tutte le sue sfumature e che parlano direttamente al cuore e con il cuore.



Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta: BELLI (Occhi di sole, occhi di luna), è il testo che ho scritto con discreto trasporto per una mia canzone di genere popolare, che credo sia stata ben riuscita. E’ l’ode musicale per gli occhi dell’amata, che hanno i riflessi dei raggi del sole e della luna e nascondono bellissimi acquarelli colorati. Sia il testo che la canzone, esprimono una sensibile armonia interiore, turbata solo, come è giusto che sia, dai tumulti di passione che quegli occhi sanno suscitare. A fine lettura, trovate il link per ascoltare il brano. Un abbraccio a tutti voi, buon fine settimana e speriamo che presto il nostro cuore diventi più leggero e che gli eventi degli ultimi tempi cessino di essere. Nulla sarà mai come prima nel mondo… Covid, guerra nell’Ucraina invasa come fu per la Polonia, la Francia nel passato che non aveva ancora estinto il suo ricordo urente. Ci vorranno generazioni, assistite dalla Pace e da uomini illuminati, per guarire le ferite che l’umanità si trova ora addosso.





BELLI (Occhi di sole, occhi di luna)





Occhi che brillano cosi

non ne ho visti mai

con i bellissimi acquarelli

che dentro agli occhi hai.

Occhi di sole,

occhi di luna

da non stancarsi mai

di cercarci la fortuna

di chi tu guarderai.

Occhi di ghiaccio,

occhi di fuoco

che danzano con me

nel girotondo della vita

che passa insieme a te.

Occhi che sono il

mio tormento

e non mi stancherei

di cercarci sempre dentro

i tumulti che mi dai

Belli, come sono belli

i tuoi occhi belli

sono i ritornelli

delle mie canzoni…

Belli, sono troppo belli

come un’avventura

da fare assieme a te

sulla tua pelle

Nel vento che mi porto dentro

mi perdo a volte sai

ma quando penso ai tuoi occhi

la strada trovo poi.

Qui nei miei vicoli del cuore

e provo a ritornare

davanti a quei tuoi occhi belli

che non mi stanco di guardare.

Occhi profondi come il mare

laggiù che dal balcone

me li ricorda ogni giorno

come questa mia passione.

Occhi che l’anima rapisce

come una tentazione

e a farli liberi finisce

dentro un’illusione.

Belli, come sono belli

i tuoi occhi belli

sono i ritornelli

delle mie canzoni…

Belli, sono troppo belli

come un’avventura

da fare assieme a te

sulla tua pelle.





Walter Perri

In allegato, di seguito il link del brano:

https://www.n1m.com/walterperri/song/777767-Belli?fbclid=IwAR0xbD6kce5oUzv8w4tB3zVPg9gtX4pPuu63aEo2tTnSfAXVb9IW0ZFjsGo