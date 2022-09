Poesia. Versi di Walter Perri: "El Alamein”

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.



InfoOggi ospiterà nella rubrica Resilienze Walter Perri, Cantautore calabrese e Poeta ci delizierà in una sorta di magia che vogliamo presentare in questa piccola raccolta con cadenza settimanale.

Parole senza tempo che ben rappresentano l’amore in tutte le sue sfumature e che parlano direttamente al cuore e con il cuore.



Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta: Avrei voluto offrirvi qualcosa di diverso questo sabato, ma gli avvenimenti delle ultime ore, mi hanno riportato alla mente questi versi scritti ricordando mio padre, soldato italiano nella seconda guerra mondiale e combattente ad El Alamein, nella famosa battaglia. Quando Cicerone scrisse che la storia è maestra di vita, si dimenticò di aggiungere “inascoltata”. Da oggi, come se non fosse bastata la pandemia, i fine settimana saranno ancora più tristi e pensosi. Un abbraccio a tutti voi, col cuore molto addolorato ed in ansia per il destino dell’Ucraina, delle sue donne, dei suoi bambini, dei suoi disabili. E’ agghiacciante constatare come vi siano uomini senza pietà ancora oggi, come nel più oscuro medio evo che forse stiamo rivivendo. Pensando a mio padre ed ad El Alamein, ho scritto una canzone che potrete ascoltare cliccando sull’apposito collegamento a fine poesia.





El Alamein





Ti sei presa mio padre,

portandogli via,

i sogni di ragazzo.

Hai barattato

la sua carne,

contandogli le ossa.

Hai riso alla sua fame

e alla sua pelle riarsa

nel fuoco del deserto.

Lo hai stremato,

invecchiato,

nell'inferno

di Alessandria.

Era soltanto

un uomo.

Uno il suo torto,

il male.

Avere pochi anni.

Ed un destino scritto.

Su te, El Alamein.





Ecco Il link della canzone

https://www.n1m.com/walterperri/song/787636-La-guerra-di-Antonio?fbclid=IwAR2DqWD0nFhnotezgEemVUPByiZu9xZVrbmUYNdbwO0JdXeeUeZhQUP9PIQ

Walter Perri