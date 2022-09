Poesia. Versi di Walter Perri: "I nostri Spiriti”

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.



InfoOggi ospiterà nella rubrica Resilienze Walter Perri, Cantautore calabrese e Poeta ci delizierà in una sorta di magia che vogliamo presentare in questa piccola raccolta con cadenza settimanale.

Parole senza tempo che ben rappresentano l’amore in tutte le sue sfumature e che parlano direttamente al cuore e con il cuore.



Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta: I nostri Spiriti, è una poesia nata da una mescolanza di ricordi giovanili e di giovanili delusioni esistenziali; dell’età in cui ancora non si è imparata la vita e, soprattutto a riconoscere i sentimenti. I propri ed essenzialmente gli altrui. Da giovani le promesse, in amore, non esistono… esistono speranze. E a volte, come tutte le speranze, vengono frustrate dai lazzi del tempo, non ancora maturo. A fine poesia, cliccando sul solito apposito tasto, potrete ascoltare, se lo vorrete, la mia canzone Domani. Vi ringrazio ancora per il seguito generoso e Vi mando un forte abbraccio! (WP 2022)-





I nostri Spiriti





Un giorno i nostri spiriti

si incontreranno.

Nella levità dell’aria

rideranno di noi.

Di me.

Dei miei affanni

e delle mie contraddizioni.

Di te.

Che giocavi

per sentirti viva.

Cosa ne è stato

dei miei giorni ansiosi,

vissuti al lume

della tua attenzione….

Tutto si è perso

e il sogno si è dissolto.

L’anima è un deserto

e di pietra si è murata.

Le note e le canzoni

che cantavo,

hanno echi lontani

e senza tempo.

Rideranno

i nostri spiriti

di noi.

Ma non sapranno mai

se abbiamo pianto.





Walter Perri





Link Canzone

https://www.n1m.com/walterperri/song/842513-Domani?fbclid=IwAR3LukNrr3cYV29zoMuRQYvNZgDhXv6M5l2K3AV7jlKVdb8fI5h5Sw2bvIM