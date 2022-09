Poesia. Versi di Walter Perri: "Il fiore nel bicchiere”

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.



InfoOggi ospiterà nella rubrica Resilienze Walter Perri, Cantautore calabrese e Poeta ci delizierà in una sorta di magia che vogliamo presentare in questa piccola raccolta con cadenza settimanale.

Parole senza tempo che ben rappresentano l’amore in tutte le sue sfumature e che parlano direttamente al cuore e con il cuore.



Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta: Il fiore nel bicchiere è una totalizzante dichiarazione d’amore. L’epilogo in versi del trasporto estasiante e completo verso la persona che si ama. Vi ringrazio per la continua attenzione e vi auguro un ottimo fine settimana. Ciao!

Il fiore nel bicchiere, è una poesia che nasce giocosa. Una canzone che non quadra, una melodia che stenta ad attecchire sui tasti della chitarra… E allora è come se volasse nel vento e non resta che aspettare… Forse ritornerà e sarà più dolce, meno sbarazzina e più disposta a farsi concludere nell’armonia che impaziente l’attende. Nasce giocosa la poesia ma si conclude con una inaspettata amarezza… La canzone era per lei ma lei è indifferente come un fiore in un bicchiere, bellissimo ma freddo nel vetro che lo custodisce e destinato ad appassire prima ancora che l’acqua, vitale attenzione, si consumi… Un abbraccio a tutti voi…!

Il fiore nel bicchiere

Ho scritto una canzone,

Mi salta tra le dita.

La prendo, la riprendo

ma stento ad afferrarla.

Ha l'anima di piume

e fa l'amore con il vento.

Neanche mi da il tempo

di carezzarla un poco.

Ho scritto una canzone

che mi è volata via.

Mi sporgo alla finestra

ma è già tanto lontana.

Mi guarda, mi sorride

e danza tra le foglie

che divertito spazza

questo inverno di gelo.

Ho scritto una canzone

che non potrò cantarti.

Lo vedi? Mi è scappata.

Sarà il troppo pensarti.

Ritornerai canzone

ed io ti aspetterò.

Ti cullerò pian piano

e poi ti canterò.

Lei allora ci sarà,

così potrà ascoltare.

Potrà ascoltarci insieme

e forse saprà amare.

Ma amare lei

non sa.

E’ un fiore

in un bicchiere.

E tanto durerai,

canzone bella

e breve.





Walter Perri