Poesia. Versi di Walter Perri: "Il nostro amore”

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.



InfoOggi ospiterà nella rubrica Resilienze Walter Perri, Cantautore calabrese e Poeta ci delizierà in una sorta di magia che vogliamo presentare in questa piccola raccolta con cadenza settimanale.

Parole senza tempo che ben rappresentano l’amore in tutte le sue sfumature e che parlano direttamente al cuore e con il cuore.



Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta:

Il nostro amore, poesia della primissima ora, è descrittiva dello stato d’animo di chi assiste allo spegnimento di una relazione. La metafora del bambino che piange, rappresenta l’immaturità dei sentimenti che, pur chiedendo aiuto contro la loro iniziata dissolvenza, non hanno avuto la forza di temprarsi nell’animo di chi sta per lasciarsi. A fine versi, potrete ascoltare, se lo vorrete, il mio brano “Come hai potuto fare che”, cliccando sul solito collegamento che vi porterà su N1M. Tutte le mie canzoni sono originali e frutto di un lavoro musica/testi che dura dal 2013. Grazie ancora per il numerosissimo seguito. Un abbraccio!

Il nostro amore

Il nostro amore

piange,

come un bambino

malato.

E noi,

miseri noi,

impotenti lo stiamo

ad ascoltare.

Ti guardo.

Nei tuoi occhi

non c’è lo specchio

dei miei affanni.

Ti guardo

e non vedo quel brillìo

che resta il mio

rimpianto.

Il nostro amore

piange,

come un bambino

malato.

E noi,

miseri noi,

impotenti lo stiamo

ad ascoltare.





Walter Perri





Link canzone “Come hai potuto fare che”:

https://www.n1m.com/walterperri/song/717097-Come-hai-potuto-fare-che?fbclid=IwAR3p-XbRfec7eyoQjty1sDIulidGZ4Z0SsgHeq8Yhn3UY3SHrLKu7sghZT4