Poesia. Versi di Walter Perri: “Morirò nei tuoi occhi”

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.



InfoOggi ospiterà nella rubrica Resilienze Walter Perri, Cantautore calabrese e Poeta ci delizierà in una sorta di magia che vogliamo presentare in questa piccola raccolta con cadenza settimanale.

Parole senza tempo che ben rappresentano l’amore in tutte le sue sfumature e che parlano direttamente al cuore e con il cuore.



Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta: Morirò nei tuoi occhi, è una dichiarazione mesta di appartenenza. E’ un abbandono rassegnato ad un amore malriuscito. Fotografa alcuni stati d’animo d’impeto, che poi troveranno soccorso nella ragione, nel tempo e nelle opportunità che l’esistenza ci scopre in funzione riparatoria alle ferite dell’Anima. Un abbraccio a tutti e a tutte. Buon fine settimana!



Morirò nei tuoi occhi

Morirò nei tuoi occhi;

nei tuoi occhi nascerò.

Avrò vita magica

e breve,

come le farfalle bianche

che nel tuo giardino fiorito

ti sussurrano malizie

ad ogni battito d’ali.

Morirò nei tuoi occhi

come un giorno sprecato,

amaro e perduto

nell’orizzonte di fuoco.

Morirò nei tuoi occhi

e di te

avrò occhi soltanto.

Deserti sconfinati;

plaghe perdute e perse,

dove morire è dolce

nell’ultimo abbandono.

Walter Perri