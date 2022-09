Poesia. Versi di Walter Perri: "Nel bosco del tempo”

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.



InfoOggi ospiterà nella rubrica Resilienze Walter Perri, Cantautore calabrese e Poeta ci delizierà in una sorta di magia che vogliamo presentare in questa piccola raccolta con cadenza settimanale.

Parole senza tempo che ben rappresentano l’amore in tutte le sue sfumature e che parlano direttamente al cuore e con il cuore.



Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta:

Nel bosco del tempo, è una poesia scritta pensando al trascorrere inesorabile degli anni della giovinezza. La percezione del suo lento ma inesorabile fluire è qualcosa da elaborare intimamente, tra malinconia, disillusioni, aspettative incerte per il futuro e meccanismi intellettuali per accettarsi nella prospettiva della nuova età. Un abbraccio a tutti Voi e grazie per il seguito che aumenta, aumenta di settimana in settimana. A sabato prossimo!





Nel bosco del tempo

Non hai più

un momento per

vederci.

Ti sei nascosta nel

bosco del tempo

e non ti vedo più.

Ti ho cercata nel mare.

Ho provato a guardare.

Ed anche in quel cortile

che sa tutto di me

ormai non ti ritrovo.

E spero ancora.

Ma tu stai andando via.

Stai andando via

e non parli di tornare.

Se potessi trovarti

ti terrei stretta al petto

come una rosa preziosa

che non deve appassire.

Ma tu stai andando via.

Stai andando via

e non parli di tornare.

Mi hai lasciato da solo

e ora sei una flebile scia

che quasi non scorgo più

laggiù nell’orizzonte.

Se potessi trovarti

proverei a legarti.

Un laccio ti farei

per i capelli neri.

Ed uno per i tuoi

occhi luminosi.

Uno per i pensieri

trasognanti;

ed uno per la speranza

combattente.

Uno per la tua

immagine allo specchio

e per le voci

ammiccanti di ragazze.

Un altro per

legare il primo bacio.

E il suo rossore

infuocato come il mio.

Ma tu stai andando via

e già più non ti giri.

Sei già lontana ormai.

E non parli di tornare.

Walter Perri