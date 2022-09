Poesia. Versi di Walter Perri: "Nel vento (Ma di cosa stiamo poi parlando)”

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.



InfoOggi ospiterà nella rubrica Resilienze Walter Perri, Cantautore calabrese e Poeta ci delizierà in una sorta di magia che vogliamo presentare in questa piccola raccolta con cadenza settimanale.

Parole senza tempo che ben rappresentano l’amore in tutte le sue sfumature e che parlano direttamente al cuore e con il cuore.



Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta: Nel vento (Ma di cosa stiamo poi parlando), è la trasposizione in versi di una mia canzone che potrete ascoltare, se lo vorrete, su numberonemusic.com all’indirizzo web che segue (copiate e incollate sul browser) https://www.n1m.com/walterperri/song/810752-Ma-di-cosa-stiamo-poi-parlando?fbclid=IwAR29gnjtLDDLmfa0mUB6peBhsYK85a-8025VoTk8c_7Ry0A605O1cJK7CTI .





C’è una mente che torna al passato e pensa a qualcosa accaduto ma che si è tramutato, nel tempo, in indifferenza e dimenticanza. Succedono spesso cose così in ogni specie di relazione umana. Quando ci si ricorda di ciò che poteva essere e non è stato, non è un peccato né una mancanza di rispetto al presente. Noi siamo soprattutto quello che siamo stati e la nostra affettività matura di oggi è figlia di quella incerta ed inesperta di ieri. Un abbraccio affettuoso! (wp, sabato 12 febbraio 2022, Infooggi – Resilienze).





Nel vento (Ma di cosa stiamo poi parlando)





Dimmi se ti sei scordata

delle cose tra noi.

Le cose di me,

le cose di te.

Dimmi perché

ora è tutto svanito

nel fumo dell’indifferenza

e i verbi per noi

sono al passato.

Eri arrivata dal tempo

e ti avevo riconosciuta,

stanco a cercarti,

appoggiato alla tua anima.

L’estate ormai finisce

e le cicale stanche

friniscono stridule

sugli alberi assolati.

Non ti ho vista più

e se ti penso

ho il cuore triste.

Non ho più parole ormai,

perché le ho lasciate al vento.

Il vento che mi era fratello ieri

e poi ti ha portata via.

E ora sei nel vento

come me.

Che resto qui

a pensarti.

Qui nel vento.





Walter Perri