Poesia. Versi di Walter Perri: "Non ho mai parole”

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.



InfoOggi ospiterà nella rubrica Resilienze Walter Perri, Cantautore calabrese e Poeta ci delizierà in una sorta di magia che vogliamo presentare in questa piccola raccolta con cadenza settimanale.

Parole senza tempo che ben rappresentano l’amore in tutte le sue sfumature e che parlano direttamente al cuore e con il cuore.



Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta: Non ho mai parole, fa parte della mia raccolta “Il Gabbiano e altre poesie”. In realtà è il testo di una mia canzone, che poi è diventato poesia, come è spesso accaduto ed anche all’incontrario. E’ l’espressione della difficoltà a liberarsi da un amore dissidiato, che rende difficili le parole, anche quelle della sua affermazione. A fine versi, il link dell’omonima mia canzone, che ha fatto circa 14.000 ascolti sul network americano N1M, ricevendo più di 1600 like. Un caro abbraccio a tutti voi!





Non ho mai parole

Non ho mai parole

per dirti che ti amo.

E non so segnare

la linea del tuo volto.

Nel tormento che mi prende, ogni ragione è persa.

Mi affanno e tremo

come un bimbo indifeso.

Non ho mai parole

per dirmi che non t' amo.

Ed allora mi affanno, mi abbandono e perdo.

Se troverò parole per dirti che ti amo,

ne farò una ghirlanda di speranze.

L'appenderò alla porta e mi farò ragione;

se per dirmi che non t'amo non trovo le parole.









Walter Perri





Link brano “Non ho mai parole”





https://www.n1m.com/walterperri/song/867870-Non-ho-mai-parole?fbclid=IwAR1TWrPfW_IPPoe2Yj-IYeGlvAvxNJHVHoJ44cXPj-C--7owia8zdgqV3wk