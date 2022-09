Poesia. Versi di Walter Perri: "Qualche cosa di te”

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.



InfoOggi ospiterà nella rubrica Resilienze Walter Perri, Cantautore calabrese e Poeta ci delizierà in una sorta di magia che vogliamo presentare in questa piccola raccolta con cadenza settimanale.

Parole senza tempo che ben rappresentano l’amore in tutte le sue sfumature e che parlano direttamente al cuore e con il cuore.



Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta: Qualche cosa di te, è una poesia che pubblico per la prima volta come tale. Di essa, qualche tempo fa, ho fatto il testo di una mia omonima canzone, che potrete ascoltare, come al solito da qualche settimana, cliccando sull’apposito tasto a fine pagina. I versi descrivono sentimenti delusi per una storia incompiuta; e come per tutte le delusioni ci si affida alla speranza di conforto suggerita dall’illusione (“Dimmi che è stato lo stesso per te”, esortazione che non avrà mai la risposta voluta).

Sarà la Primavera in arrivo, coi suoi nuovi colori a pastello, nel disegno della rinascita del creato, a dare una via d’uscita all’Anima intrisa di pioggia… Vi abbraccio tutti e Vi auguro un buon fine settimana!





Qualche cosa di te





Ti ho incontrata

per la prima volta

e mi sono perso.

Dimmi

che è stato

lo stesso per te.

Forse abbiamo

vissuto nel tempo

una vita lontana,

scandita dai moti

della mia passione.

La pioggia

che ho nel cuore passerà.

Il cielo di aprile

che già si apparecchia

colorerà a pastello

la mia primavera.

L’anima è ora

una spiaggia assolata,

da cui tornare

per serbarti dentro.

Ho creduto

che tutto iniziasse da te

e in te finisse

trascurando ogni diversità.

Ho fatto a brandelli

il mio orgoglio di uomo

per cercarti.

La pioggia

che ho nel cuore

si perderà

nel cielo di aprile

e colorerà a pastello

la mia primavera.

Walter Perri





Link canzone

https://www.n1m.com/walterperri/song/734425-Qualche-cosa-di-te?fbclid=IwAR3fmPYUNE_EcI3TNGhaqQbF-N8J4k5gCbwaW-zwhIMYFPZ3krwQ6NFsWYk