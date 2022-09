Poesia. Versi di Walter Perri: “Sei tu”

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.



InfoOggi ospiterà nella rubrica Resilienze Walter Perri, Cantautore calabrese e Poeta ci delizierà in una sorta di magia che vogliamo presentare in questa piccola raccolta con cadenza settimanale.

Parole senza tempo che ben rappresentano l’amore in tutte le sue sfumature e che parlano direttamente al cuore e con il cuore.



Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta: Sei tu è una totalizzante dichiarazione d’amore. L’epilogo in versi del trasporto estasiante e completo verso la persona che si ama. Vi ringrazio per la continua attenzione e vi auguro un ottimo fine settimana. Ciao!

Sei tu

Sei il sole

e sei la luna.

Sei l'alba

e sei il tramonto.

Sei gioia

e sei tormento.

Sei l'anima

e la carne.

Sei il vizio

e la virtù.

Sei speranza

e sei disperazione.

Sei luce

e sei l'oblio.

Sei il vino

e sei la sobrietà.

Sei l'ira

e sei la calma.

Sei il bianco

e sei il nero.

Sei vecchiezza

e sei gioventù.

Sei la promessa

e sei lo spergiuro.

Sei la fatica

e sei il riposo.

Sei la calura

e sei freschezza.

Sei l'estate

e sei l'inverno.

Sei l'ombra,

e sei il chiarore.

Sei l'aspro

e sei dolcezza.

Sei memoria

e sei domani.

Sei le miei mani

e sei i miei pensieri.

Sei quel che ero,

e sei quel che sono.

Sei sogno,

insonnia,

inquietudine vegliante.

Sei tu.

Sei Tu sola.

Solamente tu.





Walter Perri