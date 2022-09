Poesia. Versi di Walter Perri: "Serenata”

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.



InfoOggi ospiterà nella rubrica Resilienze Walter Perri, Cantautore calabrese e Poeta ci delizierà in una sorta di magia che vogliamo presentare in questa piccola raccolta con cadenza settimanale.

Parole senza tempo che ben rappresentano l’amore in tutte le sue sfumature e che parlano direttamente al cuore e con il cuore.



Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta: Serenata è il testo/poesia di una mia canzone, che potrete ascoltare, a fine lettura, trovando in basso il tasto del collegamento che vi porterà, se vorrete, su numberonemusic.com e a Serenata, la canzone. L’ho scritta pensando ad una cosa che faceva parte dei nostri costumi meridionali, la Serenata appunto. Era un atto estremo di amore, la dichiarazione pubblica resa intimamente intensa dal canto, dalla musica che l’accompagnava e che, nell’immaginabile atmosfera, rendeva nuda l’anima dell’offerente. La mia Serenata è in linea con la maggior parte delle cose che faccio… Avrete capito che non sono uno di quelli “E tutti vissero felici e contenti”. E infatti la mia Serenata ha un alcunché di dramma, in quanto è vana. Non ci sarà un lieto fine. Lei dalla finestra e lui dalla strada, avranno vite che non si incroceranno. Quelli che ascolteranno la canzone approfittando del link a fine testo, noteranno il ritmo della stessa e l’incalzare delle parti orchestrali. E’ solo che immaginato il cuore del mio personaggio, perso sotto a una finestra e distrutto da una bellezza che non potrà mai sfiorare. Un abbraccio a tutti voi, Walter Perri.





SERENATA





Batte nel cuore

E non c’è niente

Che può calmare.

La testa è piena di te

Come faccio a campare.

Dammi una strada

E il coraggio

In quello che spero.

Sai che ti voglio,

ti voglio

ti voglio davvero.

Sale dall’anima

L’istinto che mi innamora.

Sale e più

Non si ferma

Ti cerca, ti adora.

Ti guardo e muoio

Lo so, sei una cosa

Che è vera.

Gira quegli occhi

Nel sole

Mi fanno una spera (1).

Ti do la vita

Nelle mani ora l’hai.

Sei come il sangue

Mi scorri e mi vai.

Sei troppo bella

Sei una ginestra.

Stasera passo

Tu affacciati alla finestra.

Fiore di campo

Rosa di spine.

Sei bella più

Della luna che

È piena.

Luna che piange

Così come me.

Che suono e canto

E canto e suono per te.

Negli occhi hai le bellezze

Di questo paese.

Come se qualcuno poi

A te sola le rese.

Ti guardo e tremo

Sei bella più della infiorata.

Che al Corpus Domini

fanno le donne per strada.

Fiore di campo

Non c’è parola.

Non c’è più musica

Non c’è più scuola ,

Per dire e scrivere

Cose di te.

Sei troppo bella

E non c’è salvezza per me.

Fiore tu sei

Lì lasciato perché

Non sia colto.

Danzi nel tempo

Che passa e non è

Ora più molto.

Bella ti chiamo

E così resti bella per sempre.

Bellezza rara

Nel cuore spezzato

Per niente.

(spera= riflesso, raggio di sole).





Walter Perri









In allegato. il link della canzone

https://www.n1m.com/walterperri/song/734426-Serenata?fbclid=IwAR3NdjTuMhrnON87W3cY_sOxBkf6TKy-uhxypFAPTcoPIWWBhs1FurH-koM