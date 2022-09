Poesia Versi Walter Perri “La mia fortuna”

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.



InfoOggi ospiterà nella rubrica Resilienze Walter Perri, Cantautore calabrese e Poeta ci delizierà in una sorta di magia che vogliamo presentare in questa piccola raccolta con cadenza settimanale.

Parole senza tempo che ben rappresentano l’amore in tutte le sue sfumature e che parlano direttamente al cuore e con il cuore.



Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta:

La mia fortuna è frutto di un processo creativo inverso. E’ nata prima come testo di una mia canzone – che potrete ascoltare come al solito cliccando in fondo alla pagina – e si è trasformata in poesia durante la stesura della mia seconda raccolta di versi. Le due versioni non collimano, anche perché le esigenze compositive delle medesime, sono diverse… Nella canzone, di stile popolare, le parole servono, nell’apparente leggerezza favorita dal coinvolgente arrangiamento musicale, ad esprimere un deludente disagio amoroso, in cui la fortuna diventa sfortuna… “Regina che non vuole re...”. Nella poesia, si apre uno spiraglio di compiutezza eterna… “...Poi dammi un bacio. Un bacio e un altro ancora. E sia così per sempre. E per l’eternità.” Vi ringrazio per il seguito sempre più folto… Io cercherò ancora di non deludere le Vostre aspettative. Un abbraccio a tutti Voi! Buon fine settimana!

La mia fortuna





Che cosa sarà

di questa mia fortuna.

La scambierò, domani,

al mercato delle pulci.

Col pensiero di te,

che infine si è perso,

nella nebbia gelata

della tua indifferenza.

Che cosa sarà

di questa mia fortuna.

La porterò al macello

perché sia fatta a pezzi.

E servita al banchetto

scandaloso e ammiccante,

degli amanti furtivi

che non hanno domani.

Che cosa sarà

di questa mia fortuna.

La porterò da te,

l’avrai nelle tue mani.

Uniscila alla tua

e fanne una collana.

Coi tuoi sospiri,

i tuoi sospiri e i miei.

Coi tuoi silenzi,

pietre nelle scarpe,

i tuoi silenzi…

i tuoi silenzi e i miei.

Poi dammi un bacio.

Un bacio

e un altro ancora.

E sia così per sempre.

E per l’eternità.





Walter Perri





Link canzone:

https://www.n1m.com/walterperri/song/734806-La-mia-fortuna?fbclid=IwAR0TkAclMQ1_vyXX6q55EaRZFZJ84HUyhyOIhSfWrzxNF7E05VDp3o5kmWg