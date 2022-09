Poesia Versi Walter Perri “Rimani”

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.



InfoOggi ospiterà nella rubrica Resilienze Walter Perri, Cantautore calabrese e Poeta ci delizierà in una sorta di magia che vogliamo presentare in questa piccola raccolta con cadenza settimanale.

Parole senza tempo che ben rappresentano l’amore in tutte le sue sfumature e che parlano direttamente al cuore e con il cuore.



Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta: Rimani è una poesia/testo musicale d’amore sognante e giovanile, quando i momenti vissuti insieme con la persona amata, diventano intensamente magici, tanto da profumare di eternità. Mai come adesso, abbiamo bisogno di Amore; l’Amore è il ponte verso l’infinito dello Spirito e la conferma storica della nostra Umanità. Quelli che stiamo vivendo, sono tempi di grande dubbiosità in questo senso. Ma l’Amore è sempre molto avanti rispetto al male. Pensiamo a tutte le persone che si amano, alle mamme e ai papa che amano i figli, ai figli che amano le mamme e i papà e ci convinceremo di questo per sempre. In fondo troverete il tasto per ascoltare l’omonima canzone. Vi auguro un ottimo fine settimana con Infooggi e vi do appuntamento a sabato prossimo.





Rimani (Resta qui)





Rimani ancora cosi

che so gia tutto di te

di te che sei nata qui

qui proprio dentro di me

Resta qui, rimani un po'

che mi sembra di volare

fino a dentro gli occhi tuoi

Resta qui rimani un po'

sfioro piano con le dita

la tua pelle un po' sudata

Rimani ancora così

e sogna un poco di me

così come faccio io

che sogno sempre di te

Resta qui rimani un po'

che domani arriva presto e

tutto questo finirà

Resta qui, ancora un po'

dammi un bacio e piano piano

sei già qui nella mia mano.





Walter Perri





Link della canzone

https://www.n1m.com/walterperri/song/796323-Rimani?fbclid=IwAR3r1vQF18fGM1xZPp6rOtg_d3lm1u1h0IQQi785_nCcZM8-2yFEWYYdBk8