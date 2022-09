Poesia Versi di Walter Perri: “Verranno giorni”

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.



InfoOggi ospiterà nella rubrica Resilienze Walter Perri, Cantautore calabrese e Poeta ci delizierà in una sorta di magia che vogliamo presentare in questa piccola raccolta con cadenza settimanale.

Parole senza tempo che ben rappresentano l’amore in tutte le sue sfumature e che parlano direttamente al cuore e con il cuore.



Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta: Verranno giorni, è una poesia dedicata alla fine di un amore. Nei versi una leggera amarezza per un rapporto che non poteva portare ad altro, tra indifferenze e leggerezze emotive. Un abbraccio a tutti/tutte voi. Buon fine settimana





Verranno giorni

Verranno giorni

che penserai di noi.

Del poco che è stato.

Del tanto sciupato.

Di quando giocavi,

pensando che il tempo,

ti desse vantaggio

sul nostro amore.

Cos’è il nostro amore

che non ha un sorriso…

Cos’è il nostro amore

che non ha coscienza…

Passeranno gli anni

e senza garbo alcuno.

Il tempo è rude

col rimorso degli amanti.

Verranno giorni

che penserò di noi.

Del poco sciupato.

Del tanto che è stato.





Walter Perri