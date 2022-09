Poesia Versi. Walter Perri: “Autunno”

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.



InfoOggi ospiterà nella rubrica Resilienze Walter Perri, Cantautore calabrese e Poeta ci delizierà in una sorta di magia che vogliamo presentare in questa piccola raccolta con cadenza settimanale.

Parole senza tempo che ben rappresentano l’amore in tutte le sue sfumature e che parlano direttamente al cuore e con il cuore.



Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta: Autunno è una poesia scritta per questa stagione che i malinconici come me, trovano bellissima.

Il paesaggio descritto è quello che in questi giorni vedo, come ogni anno, dal balcone di casa. Buon fine settimana a tutti Voi e grazie per il numerosissimo seguito.

Autunno

I tordi risalgono

il vallone angosciati

nel cielo brunito

dall'ora solare.

Il mare

è una chiazza,

che ha incerti colori

e chiama lo sguardo

dalla macchia appassita.

Solo il corbezzolo

è addobbato di nuovo,

coi frutti ammiccanti

a far prove di rosso.

Tutto si placa

nell'orizzonte.

Si quieta lo spirito

su questo balcone.

L'autunno mi svela

segreti sottili

che ascolto nel velo

dei miei tenui rimpianti.

Walter Perri