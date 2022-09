Poesie. Walter Perri: “Canta con me”

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.



InfoOggi ospiterà nella rubrica Resilienze Walter Perri, Cantautore calabrese e Poeta ci delizierà in una sorta di magia che vogliamo presentare in questa piccola raccolta con cadenza settimanale.

Parole senza tempo che ben rappresentano l’amore in tutte le sue sfumature e che parlano direttamente al cuore e con il cuore. Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta:



Canta con me. La poesia di questo sabato, è dedicata all’amore perduto, disperso tra i rivoli di quel fiume di sentimenti che scorre, dall’adolescenza in poi, nell’intimo della nostra vita. Un amore senza sorrisi, fatto di corrispondenze emotive tristi e malinconiche che non avrebbero mai potuto generare alcunché di duraturo. Tuttavia, emerge dai versi una sorta di dispiacere. L’incipit gioioso (“alba di luce”), sfuma dolorosamente nella consapevolezza dell’inutilità del sentimento (“taglia il filo della mia speranza”). L’amore è consapevolezza gioiosa e non consente alternative. Un abbraccio a tutti voi, cari Amici Lettori e care Amiche Lettrici. Buon fine settimana ed a sabato prossimo. (wp2021)

Canta con me

mia alba di luce.

Ho fatto per te

una canzone nuova.

Per te ho in dono

una ghirlanda

di parole

e ho nelle tasche

i semi della gioia.

La filastrocca antica,

tra i ricordi,

ripete i versi

alla mia mente assorta.

E alla tua mente fresca

ancora porta

il suono mesto

delle sue assonanze.

Canta con me,

perduto amore

e taglia il filo

della mia speranza.

La filastrocca antica

ancora canta:

“Perso è l’amore

che non ha sorriso.”





Walter Perri