Poesie. Walter Perri: Cosa ti porterò

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.

InfoOggi ospiterà nella rubrica Resilienze Walter Perri, Cantautore calabrese e Poeta ci delizierà in una sorta di magia che vogliamo presentare in questa piccola raccolta con cadenza settimanale.



Parole senza tempo che ben rappresentano l’amore in tutte le sue sfumature e che parlano direttamente al cuore e con il cuore. Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta: Cosa ti porterò, è una delle poesie più recenti, che riprende esperienze di anni fa. Quando si ama, si vorrebbe offrire alla persona amata solo sentimenti fermi, certezze empatiche e sicurezze. Ma a volte, si torna a casa sconfitti, con niente in mano.

Cosa ti porterò





Cosa ti porterò,

nelle mani stasera?

Magari uno spicchio

della luna cenerina,

che ho colto stamane

quando tu dormivi.

O il fischio

gabbante del merlo,

che sta sulla quercia

e mi mischia nei lazzi,

delle sue tresche di primavera.

Che cosa ti porterò,

nelle mani stasera?

Stasera ho

il mio dolore

e quel che non so fare.

Ciò che vorrei imparare

per poi dimenticare.

E’ un’arte che non sò

e non posso fare tua.

Dormi mio Amore, adesso

e che sia dolce il passo.

Dormi e fai sogni adesso

ed al risveglio spera.

Non ti ho portato nulla.

Magari, un’altra sera.





Walter Perri