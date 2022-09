Poesie. Walter Perri: I miei pensieri

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.

InfoOggi ospiterà nella rubrica Resilienze Walter Perri, Cantautore calabrese e Poeta ci delizierà in una sorta di magia che vogliamo presentare in questa piccola raccolta con cadenza settimanale.

Parole senza tempo che ben rappresentano l’amore in tutte le sue sfumature e che parlano direttamente al cuore e con il cuore. Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta:



Sulla spiaggia solitaria, capita di rivedere tratti della propria vita… Di pensare a persone con cui sarebbe stato meglio che le cose fossero finite diversamente da come è poi accaduto. I pensieri allora, si mischiano alle onde… è come chiedere all’acqua di allontanarli per sempre e disperderli negli abissi. Ma le onde non hanno – per fortuna - nessuna intenzione di lasciare uno che scrive poesie senza pensieri… Per cui, dopo avergli dato l’illusione di averli portati con sé, glieli restituiscono, ad uno ad uno, schiumosi e ancor più grevi, sulla battigia.





I miei pensieri

Ho donato

alle onde

i miei pensieri.

A questo mare;

inquieto e mormorante.

Si fanno schiuma

e affollano la battigia,

sfidando impettiti

la mia mente già arresa.

Il vento mi rapisce

speranze ed illusioni.

Il cielo, mi rammenta

ogni sconfitta.

Di te.

E il tuo ricordo,

è come questo mare.

Duro, sferzante.

Inquieto e mormorante.

Walter Perri