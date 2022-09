Poesie. Walter Perri: Navigherò nel tuo mare

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.

InfoOggi ospiterà nella rubrica Resilienze Walter Perri, Cantautore calabrese e Poeta ci delizierà in una sorta di magia che vogliamo presentare in questa piccola raccolta con cadenza settimanale. Parole senza tempo che ben rappresentano l’amore in tutte le sue sfumature e che parlano direttamente al cuore e con il cuore.

Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta:

Per questo sabato una poesia breve ma intensa: Navigherò nel tuo mare. Sono la passione ed il tumulto per un amore ancora incerto, che si rincorrono tra le metafore dei versi, con un vezzo dal sapore dannunziano nel finale. Scritta nel 1986, è stata pubblicata da Calabria Editrice – Gruppo Rubbettino – nel 2013, col volume Amo la notte.

Navigherò nel tuo mare

Navigherò nel tuo mare.

Tra le sue onde burrascose

alzerò le mie vele.

Mare crudele

che mi spezza il fiato.

Mare di spine,

pungenti come il tuo sguardo.

Dov’è la tua isola

di suoni incantati?

Accendi una luce

che io possa vederla;

e il naufragio

mi sia dolce

come una favola bella.





Walter Perri

Clicca QUI per leggere la recensione di (Il mondo poetico di Walter Perri visitato da Lina Latelli Nucifero)