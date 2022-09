Poesie. Walter Perri: Primavera

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.

InfoOggi ospiterà nella rubrica Resilienze Walter Perri, Cantautore calabrese e Poeta ci delizierà in una sorta di magia che vogliamo presentare in questa piccola raccolta con cadenza settimanale.

Parole senza tempo che ben rappresentano l’amore in tutte le sue sfumature e che parlano direttamente al cuore e con il cuore. Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta:



Primavera è figlia di una passeggiata al mare; e siccome le mie poesie sono molto legate al territorio in cui vivo, vi dirò anche dove: sul lungo mare di Falerna Marina. E’ una poesia leggera, come leggera era la brezza sulla passeggiata e come leggero era l’andamento di Lei, tra gli svolazzi del suo vestito, che il vento furbescamente aveva scoperto e la mia curiosità mai paga e sempre innamorata.

Primavera

Hai il vestito leggero

questo pomeriggio

e la seta ruffiana

ti scopre le gambe.

Hai messo

gli occhiali da sole,

che mi nascondono

i tuoi occhi bellissimi.

Cammini

sul lungo mare

come una diva;

e ogni tanto ti fermi

e guardi l’acqua.

Sorridi

e mi dai

un cenno.

Per questo

io ti amo.

Perchè sorridi

sempre.

E scalzi il tempo

dal nostro amore.





Walter Perri