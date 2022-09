Poesie. Walter Perri: Ti ho detto che ti amo

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.

InfoOggi ospiterà nella rubrica Resilienze Walter Perri, Cantautore calabrese e Poeta ci delizierà in una sorta di magia che vogliamo presentare in questa piccola raccolta con cadenza settimanale. Parole senza tempo che ben rappresentano l’amore in tutte le sue sfumature e che parlano direttamente al cuore e con il cuore. Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta:

Non è facile dire “Ti amo”; ancor più difficile a volte è sentirselo dire. Chi lo dice, spesso, crede sia assolutamente naturale la circostanza e che, parimenti, sia assolutamente naturale che chi se lo sente dire la prenda con la stessa naturalezza. A volte, però non è così e si può reagire come se quel “ti amo” sia la peggiore delle minacce. Anche in questo, amare - e in questo caso - dichiarare il proprio amore, diventa a volte forse una cosa troppo (ed erroneamente) ritenuta scontata. Ti ho detto che ti amo è diventata in parte anche il testo di una mia canzone (Scusa ti ho detto che ti amo), ascoltabile su numberonemusic.com, digitando Walter Perri nella stringa di ricerca e scorrendo la dashboard sino a trovarla. Grazie dell’attenzione!.

Ti ho detto che ti amo

No.

Non scappare via

perché ti ho detto che ti amo.

Scoppiava dentro,

non ho resistito.

Ho potuto solo dirtelo.

Avrei voluto credimi non farlo

ma mi è successo poi in un attimo.

No.

Non andare via

perché ti ho detto che ti amo.

L’ho fatto adesso,

in mezzo a questa gente,

che ci guarda e non immagina,

Quello che ti ho detto quasi,

come se per me

quest’ora fosse l’ultima.

Girati ancora;

dai non andare, resta.

La sera coprirà piano,

a poco a poco,

ogni mia parola.

Nessuno al mondo

avrà potuto mai sentire,

che ti ho detto

che ti amo,

Che il tuo respiro

è il mio respiro adesso.

Dammi un momento.

Fa che stasera

mi si calmi il vento,

che da qui dentro

mi porta fuori le parole.

Che non riesco più a tenere

dentro me.

Allora,

non resisto più:

ti amo.

E scusa

se ti ho detto che ti amo.





Walter Perri