Poesie. Walter Perri: Ti ricorderai del mio amore

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.

InfoOggi ospiterà nella rubrica Resilienze Walter Perri, Cantautore calabrese e Poeta ci delizierà in una sorta di magia che vogliamo presentare in questa piccola raccolta con cadenza settimanale.

Parole senza tempo che ben rappresentano l’amore in tutte le sue sfumature e che parlano direttamente al cuore e con il cuore. Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta: Una poesia inedita, che descrive il ricordo di un amore.

Ti ricorderai del mio amore





Ti ricorderai del mio amore,

che ti farà fresco il viso

come la brezza gentile

di un mattino d’estate.

Ti ricorderai del mio amore

e dei miei occhi incerti.

Il mio amore sarà

giovane e vecchio

come un re senza trono.

Tu penserai al mio amore,

che nessuno ti avrà dato

ed ora canta tra i mirtilli

e il maggio* in fiore.

Io sarò in questa macchia

che odora di te.

Che a primavera

ha le tue labbra impazienti

e veste i tuoi occhi

nell’autunno di bruma.

Ti ricorderai del mio amore

lasciato al freddo della ragione;

giovane e vecchio

come un re senza trono.

(wp)

*nome popolare del sambuco



Walter Perri