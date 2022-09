Prenotazione online rilascio firma digitale, la Cciaa di Catanzaro attiva il servizio

CATANZARO 26 FEB - È attivo il servizio di prenotazione online degli appuntamenti per il rilascio dei dispositivi di firma digitale a cura della Camera di Commercio di Catanzaro.

Attraverso una semplice interfaccia presente sul sito camerale e accessibile facilmente da qualsiasi dispositivo, ogni utente potrà prenotare così il giorno e l’ora esatti in cui recarsi allo sportello dedicato e ottenere il proprio dispositivo di firma digitale, oggi sempre più utilizzato per la partecipazione di privati e aziende a bandi e concorsi o per la sottoscrizione telematica di documenti e atti verso la Pubblica Amministrazione.

Con questa operazione, la Camera di Commercio di Catanzaro punta a ridurre significativamente i tempi di attesa e le code allo sportello ottimizzando così l’efficienza dei propri uffici e azzerando le difficoltà logistiche per gli utenti.

«Si tratta di un’innovazione non più rinviabile per il nostro Ente. Anzi, forse non possiamo neanche più definirla innovazione, ma una semplice e naturale evoluzione del modo che hanno gli uffici pubblici di interfacciarsi con i cittadini e con le imprese. Da oggi, dunque, chiunque avrà bisogno della firma digitale non dovrà fare la fila ma avrà a disposizione un sistema di prenotazione che gli permetterà di scegliere il momento più comodo rispetto ai propri impegni. Questo ci consentirà di erogare i servizi camerali con ancor più rapidità ed efficienza migliorando la soddisfazione degli utenti ed ottimizzando le risorse umane degli uffici», ha spiegato il presidente dell’Ente Daniele Rossi.





Da oggi, mercoledì 26 febbraio, quindi, il sistema è pronto ad accogliere le prenotazioni che decorreranno dal prossimo 9 marzo. Per quanto riguarda gli sportelli della sede camerale di via Menniti Ippolito, 16 a Catanzaro, gli appuntamenti saranno prenotabili nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Per quanto attiene alla sede distaccata di Lamezia Terme (via Perugini, all’interno del Municipio), lunedì dalle 9:00 alle 12:30 e giovedì dalle 15:00 alle 17:00.

Il sistema di prenotazione online sarà l’unico modo per ottenere il rilascio della firma digitale da parte della Cciaa di Catanzaro. Per prenotare un appuntamento basterà accedere all’apposita sezione del sito internet della Camera di Commercio (https://www.cz.camcom.gov.it/content/prenotazione-online-firma-digitale), selezionare la sede di rilascio e selezionare data e ora dell’appuntamento compilando il modulo con i propri dati. Il sistema permette all’utente che ha prenotato un appuntamento, di gestire la propria prenotazione modificandola o cancellandola in base alle proprie esigenze. L’introduzione del servizio di prenotazione online non solo è in linea con le più recenti disposizioni sanitarie volute per ridurre le circostanze in cui può diffondersi il virus Covid-19, quanto anticipa di qualche tempo il restyling completo della grafica e delle funzionalità del sito internet della Cciaa di Catanzaro: la nuova versione sarà online nelle prossime settimane.