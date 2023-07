Presentato il ricco programma della Varia di Palmi 2023. Tra gli eventi spicca il concerto di Tony Hadley del 15 agosto.

La celeberrima Varia di Palmi, una delle manifestazioni tradizionali storiche più spettacolari al mondo, sta per essere definitivamente istituzionalizzata dalla Regione Calabria, arricchendosi di un intero mese di eventi in attesa di quella che è chiamata la “Scasata”, in calendario per domenica 27 agosto tra la maestosa Piazza Primo Maggio e le vie che vi confluiscono.

Presentato ieri a Palmi il nuovo ambizioso e prestigioso progetto da Giuseppe Ranuccio, Sindaco di Palmi, e da Daniele Laface, Presidente della Fondazione Varia appena costituita. Sono intervenuti nell’affollata conferenza stampa tenutasi presso il Cine-Teatro Manfroce anche Carmelo Versace, sindaco facente funzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, e il consigliere Regionale Giuseppe Mattiani, che contribuiranno con i rispettivi Enti allo straordinario progetto.

Già patrimonio dell’Umanità, come ha richiamato la focal point per l’Unesco Patrizia Nardi, la Varia entra quindi in una nuova era, fatta di programmazione e importanti risorse per proseguire nella sua storicizzazione e, soprattutto, nel consentire l’allestimento di un programma di eventi nazionali e internazionali tale da richiamare a Palmi e in Calabria l’attenzione dei principali media e di migliaia di turisti. La Nardi ha anche ricordato che la Varia fa parte della “Rete delle grandi Macchine a spalla” di cui fanno parte anche le storiche feste delle Città di Viterbo, Sassari e Nola.

Nel ricco programma anticipato ieri, spicca il concerto-evento di Tony Hadley, voce e frontman dei mitici Spandau Ballet, con la The Fabulous TH Band, che si esibirà il 15 agosto alle 21:30 in Piazza Primo Maggio, ad ingresso libero, grazie alla collaborazione tra la Fondazione Varia e “Fatti di Musica” di Ruggero Pegna. Sarà sicuramente uno dei grandi eventi dell’estate 2023 e il Ferragosto calabrese di maggiore risonanza internazionale, nella splendida cornice della Piazza più grande della regione, capace di contenere migliaia di persone.

Tony Hadley e la sua band eseguiranno tutti i successi che hanno reso gli Spandau Ballet una delle band cult del pop mondiale, da “True” a “Gold”, da “Only when you leave” a “Through the barricades”, fino a “That’s life”, una cover dell’immortale Frank Sinatra reinterpretata in modo emozionante e magico.

Tra gli altri eventi annunciati da Daniele Laface, oltre a vari contest con giovani talenti e artisti di vari generi, anche gli spettacoli che si effettueranno in Piazza Amendola: “Percorrendo l’Aureli…” di Emanuela Aureli con la sua band il 30 luglio, il one man show di Beppe Grillo dal titolo “L’Altrove – Resurrezione anticipata in Calabria?” il 6 agosto e l’Incontro con Piero Chiambretti il 19 agosto, intervistato da Gianmaurizio Foderaro, una delle voci storiche di Radio Rai e responsabile di Rai Radio Tutta Italiana. Al concerto del popolarissimo restaurant man e musicista Joe Bastianich & La Terza Classe il compito di aprire l’ Area Food Village il 12 agosto, che sarà animata ogni sera da dj set e festosi live. Sono ancora top secret, ha concluso Laface, l’evento di apertura del 28 luglio e quello di chiusura del 27 agosto, a conclusione della giornata della Varia, che saranno resi noti nei prossimi giorni. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. Ogni informazione è reperibile alla pagina facebook ufficiale “Varia di Palmi”.