Previsioni meteo: allerta Protezione Civile - arriva la tempesta Debi: weekend di maltempo in Italia. Tutti i dettagli

Venti tempestosi, piogge intense e rischio di temporali: preparati per il secondo colpo meteorologico in 48 ore.

È in arrivo un avviso di tempesta in Italia, e questa volta il rischio di maltempo nel weekend è molto alto. Sta per colpire l'Italia la tempesta Debi, che arriva dopo l'allontanamento della Tempesta Ciaran. Quest'ultima ha colpito duramente l'Europa, causando temporali e venti di burrasca da Nord a Sud, con gravi conseguenze, soprattutto in Toscana, dove sono state registrate purtroppo 5 vittime.

La pausa dal maltempo sarà breve, perché nelle prossime ore ci aspetta un'altra super tempesta sull'Europa occidentale. Questa tempesta è stata ribattezzata Debi dall'Università di Berlino, mentre il Met Office non ha ancora ufficializzato il nome ma con ogni probabilità lo chiamerà Debi.

Debi è un ciclone profondo con caratteristiche extra-tropicali e valori di pressione poco più alti di Ciaran (962 hPa). Avrà un impatto significativo sul tempo nel weekend in Spagna, Francia, Inghilterra, Svizzera, Germania e anche in Italia. Sarà la seconda tempesta a colpire l'Italia in 48 ore e sarà accompagnata da venti tempestosi, soprattutto sulla Manica e il Golfo di Biscaglia, con raffiche che potrebbero superare i 140/160 km/h. Ci saranno piogge molto intense e il rischio di peggiorare le già critiche condizioni idrogeologiche.

Dovremo prestare particolare attenzione alla seconda parte di Sabato 4 Novembre, quando il vortice arriverà sull'Italia, soprattutto al Nord e in Toscana. Con il calo delle temperature previsto, potremo vedere la neve sulle montagne, a partire dai 1000 metri di quota in Valle d'Aosta, alto Piemonte, Lombardia, Cadore e Trentino-Alto Adige.

Dovremo anche essere vigili per quanto riguarda i temporali, dato che l'energia in gioco e i contrasti tra masse d'aria diverse potrebbero causare temporali intensi su Liguria, Lombardia, Triveneto, Toscana e Lazio.

Il vento si rinforzerà ulteriormente con Libeccio e Scirocco che soffieranno sul versante ionico e adriatico, con punte di oltre 80 km/h (i mari saranno molto agitati). Saranno presenti raffiche violente anche con velocità superiori a 100 km/h sulla Sardegna occidentale e sul canale di Sicilia.

Domenica 5 Novembre, il maltempo si estenderà rapidamente al resto del Centro e poi al Sud, soprattutto sul versante tirrenico, con previsioni di rovesci temporaleschi intensi e violente raffiche di vento lungo le coste. La Protezione Civile Nazionale ha diramato un'allerta meteo in vista di questa situazione critica. Sii preparato per affrontare queste condizioni meteorologiche avverse. (iLMeteo)

La Protezione Civile nazionale ha diramato anche un'allerta meteo per la giornata di oggi, Sabato 4 novembre 2023:



ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Pianura modenese, Pianura bolognese

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia: Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Nodo Idraulico di Milano

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Serchio-Lucca

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Puglia: Salento

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Sardegna: Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Iglesiente, Logudoro, Bacino del Tirso

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano