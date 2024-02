Previsioni meteo. Anticiclone San Valentino: una primavera anticipata coccola gli innamorati

In arrivo una svolta meteo che promette di riscaldare i cuori: l'anticiclone, affettuosamente soprannominato "Valentino", porterà con sé un assaggio di primavera proprio a partire da mercoledì 14 Febbraio. L'Italia, bagnata da giorni di piogge insistenti, si appresta a vivere un periodo di insolita mitezza. È come se Cupido avesse deciso di lanciare i suoi dardi anche verso il clima, regalando agli innamorati giornate all'insegna del sole e del tepore.

Le residue piogge, che avremo modo di salutare durante la giornata di Martedì 13 Febbraio, concentreranno i loro ultimi sforzi sul medio versante adriatico e il Sud. Ma sarà proprio in concomitanza con la celebrazione dell'amore che il quadro meteo si trasformerà, grazie all'avanzata di un promontorio anticiclonico dalle origini africane. Questo gigante atmosferico, partito dal cuore pulsante del Sahara, si dirigerà verso il Mediterraneo e stenderà la sua egida sul Bel Paese, portando cambiamenti rilevanti.

Il saluto alle nubi aprirà le porte a un sole generoso, che si diffonderà capillarmente da Nord a Sud, portando con sé un'escalation delle temperature, soprattutto nelle ore diurne. Ci troveremo, dunque, immersi in una bolla climatica che per Febbraio si annuncia davvero fuori dall'ordinario, un anticipo di primavera che farà dimenticare i freddi invernali.

Non mancheranno, è vero, le eccezioni che sono la firma delle alte pressioni in questo periodo dell'anno: attesi banchi di nebbia sulla Valle Padana, che si faranno più densi nelle ore notturne e al primo mattino.

Quanto a lungo ci accompagnerà questa fase di mitezza anomala? Le proiezioni attuali segnalano un'atmosfera stabile almeno fino a Venerdì 16 Febbraio, senza variazioni di rilievo. Tuttavia, già dal Sabato successivo, alcuni segnali preludono a potenziali disturbi, con il Nordest che sembra dover fare i conti con gli strascichi di una perturbazione europea.

Per dettagli più precisi, restiamo in attesa di ulteriori conferme. Intanto, innamorati e non, preparatevi a godere di questa inattesa pausa primaverile.