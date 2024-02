Previsioni Meteo: L'Addio di Zeus e il cambio di scenario per Febbraio

Il cambio di scenario atmosferico e cosa aspettarci dalla fine dell'anticiclone africano

La fine dell'anticiclone africano Zeus sta per arrivare, e c'è una data da segnare col cerchietto rosso sul calendario. A partire dall'8-9 Febbraio in avanti, potremmo assistere a un vero e proprio cambiamento atmosferico a causa dell'arrivo di vaste depressioni (cicloni) dal Nord Atlantico, spinte dalle correnti d'aria di origine polare. Se questa previsione si concretizzerà, possiamo aspettarci un periodo più dinamico con il ritorno delle precipitazioni, soprattutto nelle regioni del Centro-Nord. Dovremo valutare in seguito le temperature per capire se ci saranno anche possibilità di nevicate a quote più basse.

Non dovremmo sorprenderci troppo da una situazione del genere, poiché la seconda parte dell'inverno spesso è caratterizzata da questi contrasti tra masse d'aria molto diverse. Da un lato, c'è l'anticiclone africano che porta le prime temperature miti, e dall'altro, ci sono gli affondi freddi che arrivano dal Nord Europa.

Quindi, l'inverno potrebbe recuperare dopo una prima parte della stagione piuttosto insolita con poche precipitazioni. Febbraio, come spesso accade, potrebbe riservare delle sorprese grazie a questi scambi meridiani e agli ultimi colpi di freddo.

