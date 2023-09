Previsioni meteo: Apollo: l'anticiclone africano che riscrive le regole dell'autunno. Tutti i dettagli

Estate in autunno: come Apollo sta cambiando il clima in Italia. È in arrivo Apollo, l'anticiclone africano che farà tornare l'Estate sull'Italia. Proprio quando, in concomitanza con l'Equinozio d'Autunno, erano arrivati chiari segnali di un cambio stagionale, ecco che l'ennesimo promontorio anticiclonico sub-sahariano è pronto ad avvolgere con il suo carico di calda stabilità tutto il nostro Paese.



Si è dunque concluso in una sorta di bolla di sapone il flebile tentativo dell'Autunno di conquistare il nostro Paese. Dopo un weekend caratterizzato dal transito di un freddo vortice ciclonico, ora la circolazione generale è tornata a cambiare a favore di un contesto che, giorno dopo giorno, tornerà ad assumere connotati praticamente estivi.

La nostra attenzione si concentra soprattutto su quanto accadrà nei prossimi giorni. Dopo un Martedì 26 incerto al Sud e un Mercoledì 27 che vedrà il definitivo esaurimento dei temporali sulle estreme regioni meridionali, da Giovedì 28 Settembre l'avanzata dell'anticiclone africano Apollo farà tornare l'Estate! Come mostra la mappa qui sotto, l'alta pressione verrà ulteriormente sollecitata da un nuova e calda pulsazione a matrice africana, pronta ad avvolgere tutto il Paese. La fase più calda e stabile è attesa proprio a cavallo del prossimo fine settimana quando il clima tornerà in contesto pienamente estivo. Basti pensare che nel corso del weekend ci attendiamo valori termici anche prossimi ai 32-33°C su alcune zone del Paese.

Quanto al tempo atmosferico, ci sarà ben poco da dire. La stabilità infatti regnerà sovrana e le uniche piccole noie saranno relative a possibili foschie che si potranno formare di notte e in prima mattina sulle zone pianeggianti del Nord, specie in Piemonte, Lombardia e lungo il corso del fiume Po.

A rendere sorprendente questa ennesima fiammata africana sarà soprattutto la sua durata. Se tutto verrà confermato, infatti, l'anticiclone Apollo dovrebbe tenerci compagnia almeno fino ai primi 4-5 giorni del mese di Ottobre. (iLMeteo)





In aggiornamento