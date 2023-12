Previsioni meteo. Autunno agitato: burrasche atlantiche in arrivo sull'Italia. I dettagli

Da tregue meteorologiche a rovesci intensi: una settimana di tempo instabile e venti forti mette a rischio l'ultimo weekend di ottobre

La prossima settimana vedrà un cambiamento significativo nel clima italiano, con l'arrivo di numerose burrasche atlantiche che potrebbero avere effetti gravi. A differenza dell'anno scorso, che è stato caratterizzato da un'autunno secco, quest'anno l'anticiclone africano si è spostato, permettendo alle perturbazioni atlantiche di influenzare il tempo in Italia.

Nel dettaglio, l'anticiclone africano si è ritirato verso il Maghreb, aprendo la cosiddetta "Porta Atlantica". Questo permetterà alle perturbazioni di entrare in Italia dalla Francia, portando con sé un flusso d'aria molto umido. Questo è collegato a un'area di bassa pressione centrata sulle Isole Britanniche, che spingerà ulteriori fronti perturbati verso l'Italia.

Per quanto riguarda le previsioni giornaliere, il 23 Ottobre vedrà una breve tregua meteorologica, con sole e temperature miti in quasi tutte le regioni. Tuttavia, dal pomeriggio, il Nord-Ovest inizierà a sperimentare i primi segni di una nuova perturbazione. Il 24 Ottobre sarà particolarmente intenso, con piogge e rovesci al Nord che si sposteranno poi verso il Centro. Anche il Sud non sarà esente, con picchi di caldo estremo previsti.

Il 25 Ottobre, il maltempo continuerà a influenzare gran parte dell'Italia, compreso il Sud, dove sono previste piogge nonostante le alte temperature. La settimana proseguirà con tempo instabile, soprattutto nelle regioni centro-meridionali tirreniche, dove sono previste anche intense mareggiate.

Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, ha fornito ulteriori dettagli. Secondo lui, un vortice ciclonico tra le Isole Britanniche e l'Islanda sarà responsabile dell'invio di una serie di perturbazioni che colpiranno l'Italia. Oltre alle piogge, sono previsti anche venti molto forti, con raffiche fino a 70-80 km/h, specialmente tra il Mar Ligure e l'alto Mar Tirreno.

In aggiornamento