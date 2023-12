Previsioni meteo Ciclone dell'Immacolata: previsioni meteo per il ponte e la svolta del weekend

Avviso meteo: La Festa dell'Immacolata è a forte rischio maltempo a causa del passaggio di un insidioso ciclone destinato a provocare piogge, temporali e anche nevicate fin sulle zone di pianura del Nord. Non tutto il Ponte, tuttavia, sarà compromesso dal maltempo. Nel corso del weekend, infatti, è attesa una vera e propria svolta meteorologica.

Le condizioni meteo-climatiche si manterranno piuttosto dinamiche e fredde in questo avvio di Dicembre decisamente diverso rispetto agli ultimi anni, caratterizzato da un continuo afflusso di correnti d'aria in discesa dal Polo Nord e dirette verso le nostre latitudini.

Dopo i capricci del tempo in questo inizio di settimana, la nostra attenzione si concentra ora sul Ponte dell'Immacolata, in concomitanza del quale una vasta depressione, in discesa dal Nord Atlantico e sospinta da correnti di origine Polare-Marittima, punterà dapprima le Isole Britanniche e la Francia, per poi irrompere sul Mediterraneo (e dunque anche sull'Italia), approfondendosi ulteriormente sul mar Tirreno.

La traiettoria che assumerà il ciclone è stata appena confermata dalle ultime elaborazioni del Centro Europeo: vivremo una fase decisamente movimentata con il rischio di intense precipitazioni soprattutto Venerdì 8 Dicembre. Attenzione perché visto il calo delle temperature, dovuto ai concomitanti freddi venti settentrionali, potrebbero configurarsi le condizioni ideali per il ritorno (anche corposo) della neve sulle Alpi, a quote via via più basse, con Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia occidentale favorite per gli accumuli più abbondanti, con fiocchi fino in pianura.

Successivamente, il maltempo si sposterà abbastanza velocemente verso il Centro-Sud (versante tirrenico), causando rovesci temporaleschi con il rischio di veri e propri nubifragi accompagnati da forti venti specie su Sardegna e Sicilia.

Weekend di svolta

L'influenza di questa area depressionaria si farà sentire, su alcune regioni, anche per tutta la giornata di Sabato 9 Dicembre quando avremo ancora un'elevata probabilità di rovesci specialmente sulle due Isole Maggiori: vista l'energia potenziale in gioco ancora piuttosto elevata (fatto anomalo per essere ormai a Dicembre) dovuta ai mari ancora con temperature oltre le medie e gli intensi contrasti tra correnti diverse, non escludiamo il rischio di veri e propri nubifragi.

Andrà meglio sul resto dell'Italia, con più spazi soleggiati, anche se le temperature si manterranno piuttosto basse anche per via dei venti che, richiamati dal vortice, soffieranno dai quadranti settentrionali.

Sarà proprio nel cuore del weekend che avverrà una svolta.

Domenica 10 Dicembre il ciclone si allontanerà definitivamente dal nostro Paese e al posto del maltempo avanzerà un campo di alta pressione (con contributi africani) a garanzia di una maggiore stabilità atmosferica con più sole su buona parte dei settori. Insomma, potremmo trovarci di fronte ad una svolta meteorologica che potrebbe accompagnarci almeno fino alla metà di Dicembre.

PARLA il meteorologo

Su questi temi è intervenuto anche Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, al quale abbiamo chiesto cosa succederà nel corso del Ponte dell'Immacolata.

Per la Festa dell’Immacolata è confermato l’arrivo di un ciclone, dalla traiettoria incerta: fino ad ieri sembrava puntare anche il Nord, con gli ultimi aggiornamenti dei modelli il bersaglio del Ciclone dell’Immacolata sembra essere diretto verso le Isole Maggiori, Sardegna e Sicilia con fenomeni potenzialmente anche alluvionali.

Le piogge, poi, nella giornata di Sabato bagneranno tutto il Sud (attesi forti fenomeni in Calabria) e parte del Centro, mentre al Nord l’Anticiclone delle Azzorre riporterà per più giorni condizioni stabili e soleggiate.

Continuerà il freddo?

Dalla Festa dell’Immacolata in poi torneranno gradualmente temperature più miti, senza il freddo pungente e ventoso degli ultimi giorni: alcune mappe confermano la presenza di un campo di alta pressione ad oltranza con valori termici sopra media e condizioni stabili fino a Natale.

Per le tendenze meteo oltre i 5-6 giorni è sempre meglio usare i piedi di piombo: per adesso prepariamoci alle piogge intense attese per la Festa dell'Immacolata, nonché ad un rialzo delle temperature che avrà luogo soprattutto nel corso del weekend. (iLMeteo)

In aggiornamento