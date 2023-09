Previsioni meteo. Ciclone Equinoziale e ritorno del caldo africano. Tutti i dettagli

Estate in Autunno: prevede una settimana divisa tra ciclone equinoziale e caldo africano! Ci sono importanti novità dell'ultim'ora! La nuova settimana infatti, si aprirà all'insegna di un Italia divisa in due sul fronte meteo. Da un lato avremo un grosso vortice ciclonico, dall'altra invece un contesto pressorio in evidente fase di ripresa, con il ritorno del bel tempo e del caldo anomalo su moltissime regioni italiane.

Da Lunedì 25 si noteranno chiaramente gli effetti di un'Italia davvero spaccata in due sul fronte meteo-climatico. Come ci mostra la mappa che vi proponiamo qui sotto, le regioni del Sud e parte del distretto adriatico centrale dovranno ancora fare i conti con il famigerato vortice equinoziale sopraggiunto sul nostro Paese proprio a cavallo dell'Equinozio d'Autunno. Ma su gran parte del Paese sarà il bel tempo ed il sole a dominare la scena ad iniziare dai settori del Centro-Nord Italia.

Per questa ragione solo all'estremo sud il tempo continuerà a fare i capricci, a proporci scenari dalle grigie sfumature autunnali, con piogge sparse e anche qualche temporale.

Lo possiamo ben notare anche in questa seconda mappa centrata per la giornata di Lunedì 25 Settembre dove sono rappresentate le precipitazioni previste nell'arco dell'intera giornata. Nelle aree colorate in verde si potranno rilevare accumuli prossimi ai 40mm di pioggia, l'equivalente a 40 litri per metro quadrato.

Ci sarà invece un altro lato del Paese, nella fattispecie le regioni del Nord e gran parte del comparto tirrenico, dove la pressione comincerà a dare segnali di aumento ed il ritorno al bel tempo stabile ne sarà un'ovvia conseguenza.

Attenzione poi a quanto accadrà nei giorni successivi. Nonostante il grosso vortice continuerà a disturbare soprattutto il Sud Martedì 26, con qualche residuo strascico anche in quel di Mercoledì 27 sulla Calabria, l'anticiclone africano tornerà con fare minaccioso ad avvicinarsi al Bel Paese con l'intento di provocare l'ennesimo colpo di coda dell'Estate. Un colpo di scena con il ritorno del caldo estivo proprio in concomitanza degli ultimi giorni del mese di Settembre.

Sarà da Giovedì 28 infatti che tutta l'Italia tornerà sotto una calda coperta anticiclonica destinata a durare almeno fino ai primi 5-6 giorni di Ottobre. Alla faccia dell'Ottobrata verrebbe da dire! Sì, perché in questo frangente gran parte d'Italia si troverà a fare i conti con un caldo davvero fuori stagione e dunque con temperature ancora una volta fortemente sopra media.

Insomma, all'orizzonte nessun cambio d'armadi, per capirci meglio! (iLMeteo)

