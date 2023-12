Previsioni meteo: weekend tra sole e tempesta con il Ciclone di San Martino. Tutti i dettagli

Previsioni meteo. Italia: Fine settimana tra sole e tempesta con il Ciclone di San Martino. Dall'11 al 16 Novembre: Intense precipitazioni e l'arrivo dell'Estate di San Martino"

Confermato l'arrivo del Ciclone di San Martino per l'imminente fine settimana, con l'ultimo bollettino che prevede un marcato peggioramento meteo tra l'11 e il 12 Novembre. Si prevedono precipitazioni abbondanti e forti venti in diverse regioni italiane.

Sabato 11 Novembre si aprirà con condizioni meteo più stabili e soleggiate, nonostante le temperature mattutine possano essere piuttosto basse, tipiche del clima autunnale.

Tuttavia, la presenza di una depressione carica di aria fredda sul Nord Europa, che continua a spingere masse d'aria polare-marittima verso il Mediterraneo e l'Italia, porterà alla formazione del ciclone. Domenica 12 Novembre, questo ciclone causerà intense precipitazioni, potenziali nubifragi e forti raffiche di vento.

Le aree più a rischio sembrano essere la Romagna, il Centro-Sud, in particolare il lato tirrenico, e le due principali isole italiane. Le piogge saranno accompagnate da raffiche di Maestrale e Grecale che supereranno i 60 km/h, causando un notevole abbassamento delle temperature su tutto il territorio nazionale, al di sotto delle medie stagionali.

Questo mix di maltempo e freddo porterà neve al di sotto dei 1000 metri sulle Alpi occidentali e tra i 1300 e i 1500 metri sull'Appennino centro-settentrionale, una notizia favorevole per l'avvicinarsi della stagione degli sport invernali.

In conclusione, l'Autunno continua a mostrarsi vivace, mantenendo il trend di maltempo delle ultime settimane e aggiungendo un tocco di freddo per questo fine settimana.

**Previsioni per la prossima settimana**

La prossima settimana si preannuncia l'arrivo dell'Estate di San Martino, un fenomeno climatico breve ma intenso che quest'anno potrebbe essere particolarmente effimero.

Secondo il proverbio, "L'estate di San Martino dura tre giorni e un pochino", riferendosi a un breve periodo di clima mite che si verifica nella prima metà di novembre. La tradizione narra che l'11 novembre, durante una fredda giornata vicino ad Amiens in Francia, San Martino abbia condiviso il suo mantello con un mendicante infreddolito, e in quel momento un sole caldo fece la sua comparsa. Questo periodo è noto per essere un interludio piacevole e mite dopo le turbolenze autunnali.

Tra lunedì 13 e mercoledì 15 novembre, ci si aspetta un'ondata di bel tempo, con un'alta pressione che porterà sole e temperature superiori alla media stagionale.

Tuttavia, questo clima mite sarà di breve durata. A partire da giovedì 16 novembre, è previsto un netto cambiamento delle condizioni meteorologiche, con l'arrivo di correnti gelide di origine artica che si dirigeranno prima verso l'Europa centrale e orientale e successivamente verso l'Italia.

Se le previsioni saranno confermate, potremmo assistere a un drastico calo delle temperature, ben al di sotto delle medie stagionali, soprattutto al Nord e lungo le coste adriatiche, segnando l'arrivo del primo vero freddo invernale. Non solo freddo, ma anche precipitazioni intense potrebbero verificarsi a causa dello scontro tra l'aria calda residua dell'Estate di San Martino e l'aria fredda proveniente dal Nord Europa.

In conclusione, l'Estate di San Martino di quest'anno si preannuncia molto breve, con una seconda metà di novembre che potrebbe presentare condizioni meteo turbolente e quasi invernali. (Fonte: ilMeteo)

