Previsioni meteo: il ritorno del maltempo da Santa Lucia con pioggia e neve

Dopo una breve pausa dalla cattiva stagione, nei prossimi giorni ci prepariamo ad affrontare un altro peggioramento meteorologico che porterà pioggia su molte regioni d'Italia, insieme alla possibilità di neve.

Al momento, una zona anticiclonica di origine sub-tropicale sta mantenendo condizioni abbastanza tranquille nell'atmosfera, specialmente al Sud e in parte del Centro, con temperature inusuali per questa stagione.

Il flusso perturbato atlantico si trova a Nord del nostro Paese, influenzando marginalmente le regioni settentrionali e le zone tirreniche. Queste aree sperimentano un aumento delle nubi, delle nebbie e qualche isolato fenomeno meteorologico.

A partire da Mercoledì 13 Dicembre, ci aspettiamo l'arrivo di un fronte di aria fredda collegato a un vortice ciclonico che si muove rapidamente dall'Inghilterra verso l'Italia. Il peggioramento inizia dal Nord, con piogge diffuse e nevicate sopra i 1200 metri sulle Alpi.

Nel corso della giornata, la perturbazione si sposta rapidamente verso Est, mentre la situazione meteorologica si deteriora nel Centro, in particolare in Toscana, Umbria e Lazio. In serata, ci aspettiamo anche precipitazioni sulle regioni tirreniche del Sud.

Da prestare attenzione a giovedì 14 Dicembre, quando la perturbazione sarà seguita dall'arrivo di venti freddi di Maestrale sul versante tirrenico e di venti di Bora sul versante adriatico. Le condizioni meteorologiche saranno molto instabili, con nevicate previste sopra i 1400/1500 metri nelle regioni dell'Appennino centrale e meridionale.

Dal Venerdì 15 Dicembre, l'Italia sarà colpita da venti freddi nordorientali, con temperature in calo in tutto il Paese. Il maltempo continuerà a interessare il versante centrale adriatico, dove la neve potrebbe cadere anche a quote collinari. Nel resto del Paese, ci aspettiamo un tempo più asciutto e occasionalmente soleggiato, tranne per l'area settentrionale della Sicilia, dove potrebbero verificarsi isolati piovaschi.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, ha commentato la situazione meteorologica per i prossimi giorni. La settimana in corso vedrà un miglioramento delle condizioni meteorologiche rispetto al weekend precedente, ad eccezione di alcune piogge sul versante tirrenico. Tuttavia, è previsto un ritorno delle foschie o nebbie notturne e mattutine, specialmente sulle pianure del Nord e nelle valli interne del Centro.

Per quanto riguarda la seconda parte della settimana, Sanò ha previsto l'arrivo di una vasta depressione dalla Scandinavia a partire da Mercoledì 13 Dicembre, con l'ingresso di un fronte freddo proveniente dall'Europa centro-orientale. Questo porterà venti intensi di Maestrale sulla Sardegna e le prime precipitazioni sulla Lombardia e nelle regioni del Nordest, con neve solo a quote medio-alte. Giovedì, le correnti fredde alimentano un ciclone che causerà precipitazioni localmente intense nelle regioni del Centro-Sud. Si prevede anche la neve sugli Appennini, con fiocchi a quote relativamente basse su alcune regioni dell'Italia centrale e meridionale. (iLMeteo)

In aggiornamento