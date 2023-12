Previsioni meteo. La porta Atlantica si è aperta: ciclone in arrivo e Italia divisa tra climi opposti. Tutti i dettagli

Da oggi, lunedì 23 ottobre, una serie di perturbazioni atlantiche influenzerà il meteo italiano, portando maltempo al Nord e condizioni più stabili al Sud.

La nuova settimana vedrà l'Italia colpita da una serie di perturbazioni atlantiche. L'alta pressione che proteggeva il Paese è ormai assente, permettendo al flusso umido e instabile proveniente dall'Atlantico di raggiungerci senza impedimenti. Questa situazione è alimentata da un'area di bassa pressione vicino al Regno Unito e alla Francia, simile a quella che ha influenzato il clima italiano di recente.

Per quanto riguarda l'evoluzione del meteo nei prossimi giorni, ecco un riassunto: dopo una breve pausa dal maltempo nella giornata di Domenica 22 e nella mattinata di Lunedì 23, una nuova perturbazione arriverà nel pomeriggio e sera di oggi lunedì. Questa porterà nuvole e piogge sparse nel Nordovest e si estenderà verso est durante la notte, interessando anche altre regioni del Nord e la Toscana settentrionale.

Martedì 24 sarà una giornata particolarmente instabile, con forti piogge previste al Nord, nelle aree centrali del litorale tirrenico e in Sardegna. Al contrario, il Sud e la costa adriatica sperimenteranno un rinforzo dei venti caldi di Scirocco, mantenendo il tempo più stabile e caldo.

In sintesi, il Paese sarà diviso: da un lato, il Nord e alcune aree centrali avranno un clima autunnale fresco e piovoso, mentre dall'altro, il Sud godrà di condizioni più estive. A partire da mercoledì 25, la perturbazione si sposterà verso est, ma lascerà dietro di sé instabilità, soprattutto nel Nordest, lungo la costa tirrenica, in Sardegna e in alcune aree del Sud.

Infine, da Giovedì 26 il tempo peggiorerà nuovamente al Nord e poi anche nel Centro-Sud tirrenico. Solo da venerdì il sole potrebbe tornare a prevalere. (iLMeteo)

In aggiornamento.