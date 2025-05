Previsioni meteo: altra settimana di piogge e schiarite, Italia sotto scacco dell’instabilità

Tempo di lettura: ~3 min

Previsioni meteo: la primavera stenta a decollare. In arrivo una nuova settimana tra schiarite e forti temporali

L’instabilità atmosferica continuerà a caratterizzare l’Italia anche nei prossimi giorni, tra schiarite temporanee e nuovi fenomeni intensi. Ecco l’analisi dettagliata con le previsioni meteo fino a mercoledì.

di Redazione Meteo – aggiornamento 12 maggio 2025

L’alta pressione fatica a imporsi sul bacino del Mediterraneo e l’Italia resta in balia di correnti umide e instabili. Dopo un weekend segnato da rovesci e temporali, anche la nuova settimana inizierà all’insegna della variabilità, con fenomeni localmente intensi soprattutto nelle ore pomeridiane.

Lunedì 12 maggio: nuova perturbazione in arrivo dal Nord-Ovest

La giornata di lunedì sarà condizionata da un debole fronte perturbato proveniente dalla Francia, che interesserà in modo particolare le regioni settentrionali. Al mattino nubi in aumento su Piemonte e Liguria, con primi rovesci tra Verbano e alta Lombardia. Nel pomeriggio instabilità più marcata sull’intero arco alpino e prealpino, in estensione verso Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Attenzione a fenomeni localmente forti sulla Pianura Padana centro-settentrionale, con possibili grandinate e colpi di vento, specie nelle aree a nord del Po. La Liguria centro-orientale e l’Emilia Romagna potrebbero essere marginalmente coinvolte entro sera.

Al Centro-Sud il fronte sarà preceduto da un aumento della nuvolosità. Piogge al mattino in Sicilia, poi sviluppo di temporali pomeridiani lungo l’Appennino centrale, con possibile coinvolgimento del versante adriatico tra Abruzzo e Puglia e delle aree interne del Lazio. Anche in queste zone non si escludono grandinate e temporali intensi, soprattutto nel tardo pomeriggio.

Martedì 13 maggio: instabilità pomeridiana su gran parte del Paese

Martedì sarà un’altra giornata ad alta variabilità. Al Nord piogge intermittenti già dal mattino tra Piemonte, Lombardia e parte dell’Emilia. Nel pomeriggio nuovo impulso instabile con rovesci diffusi sull’arco alpino e sulle pianure adiacenti, in parziale esaurimento serale sulle regioni di nord-est.

Al Centro-Sud, come da copione primaverile, temporali in formazione pomeridiana lungo l’Appennino, in estensione locale verso le coste. Instabilità anche sulle zone interne di Sardegna e Sicilia.

Le temperature si manterranno lievemente sotto le medie del periodo, soprattutto nelle aree soggette a maggiore nuvolosità.

Mercoledì 14 maggio: tregua parziale, ma un nuovo peggioramento è alle porte

Mercoledì si aprirà con un tempo più stabile e soleggiato, almeno su buona parte del territorio nazionale. Le eccezioni saranno le Alpi e la parte settentrionale della Val Padana, dove insisteranno nubi a tratti compatte.

Nel corso del pomeriggio nuovo aumento dell’instabilità su Alpi occidentali, Liguria interna e dorsale appenninica, con rovesci sparsi e temporali. Verso sera possibile peggioramento in Sardegna, a causa dell’avvicinarsi di un vortice afro-mediterraneo, che potrebbe coinvolgere l’Italia tra giovedì e venerdì, riportando piogge più diffuse.