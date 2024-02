Previsioni meteo: arrivo imminente di tempesta Polare Zoltan in Italia. Tutti i dettagli

Previsioni-meteo tempesta polare-Zoltan avvicina aItalia effetti

È stata battezzata con il nome di Zoltan la tempesta polare che sta avanzando dalle fredde terre settentrionali verso il nostro Paese. Vediamo quali saranno i suoi impatti sull'Italia.

Negli ultimi giorni, abbiamo goduto di una stabilità atmosferica evidente, con momenti di mitezza sorprendente per il periodo grazie a un'alta pressione particolarmente solida. Tuttavia, questa condizione sta mostrando segni di indebolimento.

Allo stesso tempo, dalla parte settentrionale dell'Europa, si avvicina ai nostri confini alpini Zoltan, un vortice ciclonico ampio e profondo. Già nelle prossime ore, ci aspettiamo che inizino a manifestarsi i suoi effetti, con un netto rafforzamento dei venti di Maestrale, che influenzeranno principalmente la Sardegna, ma che porteranno anche disturbi meteorologici in altre regioni italiane.

Fin dal mattino, ci aspettiamo cieli nuvolosi in Sardegna, lungo la fascia centrale adriatica e in molte parti del Sud, anche se le precipitazioni dovrebbero essere limitate. Al contrario, al Nord prevediamo un tempo più soleggiato, ad eccezione delle zone alpine di confine, dove ci sarà un graduale aumento della nuvolosità.

Nella seconda parte della giornata, i modelli previsionali indicano scenari simili, ma verso sera e durante la notte potremmo assistere all'arrivo di piogge deboli nell'area occidentale delle due isole principali e nella regione del basso Tirreno.

Per quanto riguarda le temperature, non ci attendiamo grandi variazioni, fatta eccezione per alcuni incrementi locali nelle regioni del Nordovest, causati dai venti caldi e secchi di caduta.

Per quanto riguarda i venti, è importante tenere d'occhio la Sardegna, dove si prevede un significativo rinforzo del Maestrale, che potrebbe comportare problemi per il settore marittimo a causa di possibili mareggiate lungo le coste esposte. (iLMeteo)

Restate aggiornati per ulteriori sviluppi meteorologici.