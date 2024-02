Previsioni meteo per Natale e Santo Stefano: anticiclone in azione con temperature eccezionalmente alte, ma nebbia in arrivo

L'Italia sotto l'ala protettiva del maxi anticiclone: ecco cosa aspettarsi per le festività?

Durante il periodo natalizio, l'Italia sarà sotto l'influenza di un'imponente area di alta pressione nota come Maxi Anticiclone, che si estenderà dalla regione del Nord Africa fino al Mediterraneo, impedendo l'arrivo delle tipiche perturbazioni di questa stagione. Tuttavia, nonostante la presenza di questo anticiclone, il tempo non sarà uniformemente bello e soleggiato. Vediamo perché.

A partire dalla Vigilia di Natale, l'anticiclone porterà significative variazioni, in particolare per quanto riguarda le temperature, che saranno insolitamente elevate rispetto alle medie stagionali. Questo aumento termico sarà particolarmente evidente nelle regioni alpine, dove si prevedono temperature superiori di circa 10°C rispetto alla media, e in molte aree del Centro-Sud.

Le giornate di Natale e Santo Stefano saranno caratterizzate da un clima eccezionalmente mite, soprattutto durante il giorno. Le temperature massime potrebbero raggiungere i 15°C al Sud, con picchi potenzialmente fino a 17/18°C nelle Isole Maggiori. Questo clima insolitamente caldo per il periodo è diventato più frequente negli ultimi anni, ma continua a sorprendere.

Tuttavia, c'è un lato negativo: l'assenza di vento comporterà il ritorno di qualche banco di nebbia, soprattutto sulle pianure del Nord, specialmente durante le notti e dopo il tramonto del 26 Dicembre. Questo fenomeno sarà più pronunciato lungo le coste, in particolare nella Liguria di Levante e nell'alta Toscana, dove si formeranno nebbie d'avvezione o nubi marittime. Queste ultime si originano dal movimento di masse d'aria calda e umida sopra la superficie fredda del mare. Inoltre, non è da escludere la possibilità di deboli piogge localizzate o episodi di pioviggine.

Infine, ci saranno molte nubi sul versante tirrenico del Centro-Sud, accompagnate da venti vivaci di Ponente. Per vedere un ritorno a condizioni meteo più in linea con la stagione, bisognerà probabilmente attendere la fine della prossima settimana, proprio in occasione del Capodanno. (iLMeteo)

In Aggiornamento