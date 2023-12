Previsioni meteo: prossimi giorni, si prepara uno scenario eccezionale per l'Italia già dal weekend

L'Anticiclone Africano Apollo torna in forza, portando temperature estive e stabilità atmosferica su gran parte dell'Italia e dell'Europa

Uno scenario davvero eccezionale. È quello che vivrà l'Italia nei prossimi giorni dal punto di vista uno meteo-climatico, a prolungamento del periodo ancora fortemente anomalo che stiamo vivendo ormai da parecchie settimane.

Come ci mostra la mappa qui sotto, l'inossidabile anticiclone africano Apollo (lettera A), dopo aver subito una flebile distrazione in quel di Mercoledì 4, è già tornato in grande forma ed è pronto a garantire ancora condizioni atmosferiche stabili e soprattutto a dispensare un gran caldo (per il periodo) su tutto il Paese. Si noti inoltre come le grandi depressioni autunnali (lettera B), siano costrette a rimanere confinate a latitudini più settentrionali.

Ma cosa accadrà dunque nei prossimi giorni?

Su scala generale la circolazione non è destinata a subire particolari scossoni. Anzi, l'anticiclone africano riceverà nuova linfa dalle calde terre africane: per questa ragione, non solo ci attendiamo una generale stabilità, ma anche un ulteriore aumento termico in particolare al Centro-Nord.

Le colonnine di mercurio, infatti, saliranno fino a toccare picchi pienamente estivi con valori fino ad oltre 30°C. Su alcuni tratti interni del Centro sono previste temperature massime prossime ai 32/33°C, anche in città come Roma e Firenze. Non sarà da meno nemmeno la Valle Padana dove i 30°C potranno essere superati su molte località, soprattutto nel corso del weekend.

Per capire ancora meglio quanto caldo farà, vi proponiamo una seconda mappa (qui sotto), relativa alla giornata di Domenica 8 Ottobre: sarà nelle aree colorate in rosso scuro dove si potranno registrare i valori più alti, prossimi anche ai 33°C.

Appare quindi piuttosto chiaro come l'atmosfera si stia preparando a proporci per l'ennesima volta un contesto meteo-climatico anomalo, nella fattispecie davvero eccezionale per la prima decade di Ottobre, ben lungi dall'essere autunnale. Anzi, se non fosse per le temperature minime notturne che si mantengono relativamente fresche, sembrerebbe di essere ancora ad Agosto.

Per vedere un cambiamento significativo bisognerà attendere almeno la metà del mese.



Sul tema è intervenuto Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, al quale abbiamo chiesto ulteriori dettagli su questa ondata di caldo afro-europea.

E' confermata per i prossimi giorni la nuova espansione dell'Anticiclone Africano Apollo: avremo uno scenario impressionante nel weekend con questa alta pressione fortissima, soprattutto sul settore centro-occidentale europeo.

Cosa provocherà questo anticiclone impressionante?

Avremo un valore di pressione di 500 hPa a quasi 6000 metri come durante le peggiori ondate di calore estivo. Se fossimo stati in Estate avremmo avuto 40°C tra Parigi e Londra, oltre 46-47°C in Spagna.

E adesso che temperature massime raggiungeremo?

Per via del minor soleggiamento e le notti più lunghe e dunque fresche, raggiungeremo ‘solo’ 36-38°C in Spagna, nuovamente i 35°C in Francia e probabilmente sfioreremo i 25-26°C anche in Inghilterra. Ma il calendario segna per il prossimo weekend 7-8 Ottobre, non 7-8 Luglio, siamo più vicini al Natale che al solleone dei mesi estivi.

Ma il caldo super-africano arriverà di nuovo anche in Italia?

Certamente, diciamo che in pratica non se n'è mai andato: le proiezioni indicano condizioni estreme estive almeno fino a metà ottobre anche su gran parte dell’Italia. Un picco molto significativo di caldo verrà raggiunto tra Domenica 8 e Lunedì 9 ottobre anche sul nostro Paese: i nostri modelli meteorologici prevedono sul podio Ferrara, Firenze e Rovigo con 32-33°C, poi Agrigento, Bologna, Forlì, Lecce, Oristano, Ravenna e Terni con 31-32°C.

A Roma fa molto caldo, cosa succederà nei prossimi giorni?

Anche la Capitale oscillerà costantemente intorno ai 30°C, valore record mensile registrato già lo scorso Martedì, uguagliando il massimo del 12 Ottobre del 1990.

Potremo superare ancora di più questo valore a Roma?

Non è escluso, sicuramente batteremo altri record mensili al Nord, mentre al Sud sarà più difficile andare oltre i picchi storici in quanto il meridione viene raggiunto frequentemente in autunno da fasi calde nordafricane.

Quali saranno le zone europee colpite maggiormente dal caldo fuori stagione?

L’anomalia termica straordinaria riguarderà soprattutto Penisola Iberica, Francia, Regno Unito, Benelux, Germania, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca e le regioni centro-settentrionali italiane: come dire, più di mezza Europa da domani inizierà a cuocere con valori che localmente supereranno di 12-14°C le medie del periodo.



Conclusioni?

Sarà come tornare indietro di 3 mesi, il prossimo weekend non saremo al 7-8 Ottobre, ma al 7-8 Luglio: prepariamo secchiello, paletta, occhiali da sole e costume.

Tutti al mare, i raggi solari non bruciano in questo periodo, ma il caldo ci permetterà di fare un bel bagno nelle acque azzurre italiane che hanno ancora una temperatura pienamente estiva intorno ai 24-25°C.