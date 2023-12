Previsioni meteo. Un'eccezionale ottobrata italiana: cosa ci riserva il clima a partire da oggi. Tutti i dettagli

Ottobrata italiana in arrivo: cosa aspettarsi dal clima straordinario a partire da oggi. I dettagli. Spero che questo titolo sia di tuo gradimento, SimoNCode! Se hai altre richieste o domande, non esitare a chiedere.

Sta per iniziare una vera e propria Ottobrata sul nostro Paese dove nei prossimi giorni l'atmosfera mostrerà segnali di eccezionalità sul fronte meteo-climatico. Cerchiamo allora di capire cosa significa per l'Italia uno scenario di questo tipo.

Fino ai primi decenni del XX secolo, a Roma si svolgeva una tradizionale gita domenicale, la così detta Ottobrata romana, grazie soprattutto alle favorevoli condizioni meteorologiche che spesso si verificavano, appunto, nel mese di Ottobre.

Nonostante questo genere di tradizione faccia ormai parte del passato, il mese di Ottobre continua ugualmente a regalarci parentesi davvero sorprendenti.

Ed è proprio quanto accadrà già dal primo giorno del nuovo mese che cadrà proprio in quel di Domenica.

Come ci mostra la cartina che vi proponiamo qui sotto, un vasto campo di alta pressione (Apollo) si estende dal Marocco fino ai Paesi dell'est europeo passando con il suo ramo più caldo anche sul nostro Paese. Ed è proprio per questa ragione che il quadro meteo-climatico sull'Italia sta assumendo sempre di più caratteristiche di forte stabilità e soprattutto dai sapori ben lungi dall'essere autunnali.

Insomma, una vera e propria Ottobrata Italiana per intenderci.

Dopo un Sabato all'insegna del caldo bel tempo, anche Il giorno di festa sarà contrassegnato così da cieli in prevalenza liberi da nubi già dalle prime ore del mattino e su gran parte del Paese nonostante la presenza di una modesta nuvolosità a carico delle estreme regioni del Sud e qualche timida foschia lungo l'asse del fiume Po.

Anche il resto della giornata sarà caratterizzato dal bel tempo, ma soprattutto da una caldo fuori stagione davvero eccezionale. Basti pensare che su molte regioni le colonnine di mercurio potranno superare senza particolari difficoltà la soglia dei 30°C con picchi fino a 32/33°C nelle aree più interne del Centro.

Insomma, con questo genere di scenari risulta difficile rinunciare ad una bella gita fuori porta. E allora, perché non provare a rivivere quei gradevoli e gioiosi momenti che contrassegnavano le vere ottobrate romane?

Buona Domenica a tutti!

Abbiamo chiesto a Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, tutte le caratteristiche di questa nuova ondata di caldo africano.

Ecco tutti i dettagli: nel weekend le temperature aumenteranno ancora, con picchi attesi dapprima al Centro-Nord poi da Lunedì anche verso il Sud. Si tratterà dunque di un’Ottobrata Italiana, non più solo Romana: per i romani è sempre stata una consuetudine avere lunghi periodi caldi e soleggiati in questo mese d’autunno, adesso l’Ottobrata si espande su tutta l’Italia, anche al Nord.

Che temperature raggiungeremo?

Andremo decisamente oltre i 30°C in modo diffuso, e questo è un fatto molto strano per Ottobre: sono previsti 31°C a Firenze, 30°C a Bologna, Bolzano, Ferrara, Grosseto, Oristano, Pistoia, Prato, Roma, Rovigo e Terni.

Con l’inizio della prossima settimana, la colonnina di mercurio salirà fino a 30-31°C anche ad Agrigento, Benevento e Catania con l’Anticiclone Africano Apollo protagonista su tutta l’Italia da Nord a Sud.

Sarà un caldo eccezionale?

Sì, un’ulteriore conferma dei Cambiamenti Climatici: questa nuova ondata di caldo nordafricano porterà valori di circa 7-8°C superiori alla media; se fossimo stati a Luglio avremmo avuto 38-39°C ovunque. A fine Settembre - inizio Ottobre, con il minor soleggiamento dell’Autunno, resteremo sui 30-31°C, valori comunque eccezionali per il periodo.

Quanto durerà questo caldo e questo bel sole?

L’Anticiclone Africano Apollo resterà protagonista almeno fino al 10-12 Ottobre, disturbato solo in parte dal passaggio di una perturbazione sui Balcani tra Mercoledì e Giovedì: in seguito, la configurazione sinottica sarà sempre la stessa con il caldo ed il sole protagonisti.

Dove sarà più robusto l’Anticiclone Africano Apollo?

Apollo sarà più forte tra Spagna, Francia e regioni alpine con lo zero termico che schizzerà in alto, in altissimo, fino a quota 4700-4800 metri circa, toccando la cima del Monte Bianco. Una situazione ancora più estrema per i ghiacciai che continueranno a fondere e perdere massa anche in pieno Autunno. Una vera nota dolente in mezzo ad un clima soleggiato e piacevole.

Questa calma piatta rischia però di far peggiorare la qualità dell’aria?

Purtroppo sì, oltre alla fusione dei ghiacciai abbiamo anche quest’altra nota dolente con il deterioramento della qualità dell’aria: lo smog sta aumentando in Pianura Padana a causa della staticità atmosferica, non piove e non c’è vento e di conseguenza le polveri sottili aumentano inesorabilmente, specie durante la notte.

Come mai in Estate, con la stessa alta pressione, non abbiamo livelli così alti di smog?

Durante l’Estate l’anticiclone africano è spesso accompagnato da qualche temporale di calore e/o da un generale rimescolamento dell’aria per ‘convezione’; durante l’Autunno, e ancora di più in inverno con le notti più fredde e le frequenti inversioni termiche a bassa quota, gli inquinanti restano prigionieri proprio nelle zone dove noi viviamo e respiriamo. Una situazione dunque da monitorare attentamente nei prossimi 10 giorni, attenzione allo smog portato dal caldo anticiclone autunnale. (iLMeteo)