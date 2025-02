Previsioni Meteo weekend: ciclone mediterraneo in arrivo con pioggia, vento e neve

Un’intensa ondata di maltempo è attesa per il weekend dell'8 e 9 febbraio a causa del passaggio di un Ciclone Mediterraneo che porterà piogge abbondanti, venti forti e nevicate diffuse da Nord a Sud. Gli ultimi aggiornamenti confermano l'arrivo di correnti polari sui nostri mari, favorendo la formazione di un ciclone capace di generare precipitazioni intense e condizioni meteorologiche avverse.

Sabato 8 Febbraio: neve al Nord e nubifragi sulle isole

Le prime regioni colpite dalle precipitazioni più intense saranno Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Il brusco calo delle temperature consentirà alla neve di scendere fino in pianura sul Piemonte e a quote collinari nelle altre aree del Nord. Sulle Alpi centro-occidentali si prevedono accumuli superiori ai 40-50 cm sopra i 1000-1200 metri di quota.

Nel corso della giornata il maltempo si sposterà verso il Centro-Sud, colpendo in particolare Toscana, Lazio, Campania e le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna, dove si potranno verificare veri e propri nubifragi.

Domenica 9 Febbraio: venti tempestosi e mareggiate

Domenica 9 febbraio il maltempo persisterà, con piogge diffuse e persistenti su gran parte del Centro-Nord e sulle Isole Maggiori. Particolare attenzione alle coste di Sicilia e Sardegna, dove le raffiche di vento dai quadranti meridionali raggiungeranno valori molto elevati, con il rischio di mareggiate. Nel frattempo, la quota neve sarà in rialzo: sulle Alpi e Prealpi si prevedono nevicate oltre i 700-800 metri, mentre sugli Appennini i fiocchi cadranno oltre i 1500 metri.

Tendenza per la prossima settimana: perturbazioni a ripetizione

L'instabilità atmosferica non si fermerà nel weekend. L'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da un ulteriore peggioramento, con una nuova perturbazione che porterà piogge diffuse e nevicate fino a quote basse in alcune regioni.

Gli esperti raccomandano di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e di adottare le dovute precauzioni, specialmente nelle aree più esposte ai fenomeni estremi come forti venti e possibili mareggiate.

In aggiornamento