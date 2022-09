Prima bozza Dpcm, stop a concorsi pubblici e privati. Escluse da sospensione procedure in corso, personale sanitario.

ROMA, 24 OTT - Sospesi i concorsi pubblici e privati. E' quanto prevede la prima bozza del nuovo Dpcm, ancora in via di definizione.

Sono sospese, si legge, le "procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica".

Dalla sospensione sono esclusi quelli per il personale sanitario e per quello della protezione civile. Salve, inoltre, "le procedure in corso e quelle per le quali esistono specifici protocolli organizzativi validati dal Comitato tecnico scientifico".