Primo concorso letterario Nazionale Sant'Angelo Le Fratte

Prima edizione PREMIO letterario Sant'Angelo Le Fratte. Prende il via la prima Edizione del Premio Nazionale di letteratura e poesia Sant’Angelo

Le fratte 2023 deliberata dal Sindaco Michele Laurino. Il premio

persegue l’obiettivo di far riscoprire e diffondere i luoghi e l’arte di SANT’Angelo con la promozione e la valorizzazione dei temi dell’Arcangelo, nei suoi aspetti naturalistici, artistici, spirituali e culturali. Il concorso coniuga il dialogo tra discipline scientifiche ed umanistiche, rappresentando un’eccellenza nella comunicazione letteraria tramite la stampa europea dell’International Art Prize Giotto presieduto dal Critico d’arte Melinda Miceli, direttore artistico del presente Premio, Console di Wikipoesia, Ambasciatrice e Accademica di vari Enti. Saranno ammessi Poesie e Racconti su luoghi, paesaggio montano e spiritualità. Data ultima per le iscrizioni il 3 gennaio 2024.

Vernissage e Premiazione il 27 gennaio 2024 alle ore 18 presso Comune di Sant'Angelo Le Fratte, Largo San Michele 3 (PT) alla presenza di autorità e del Sindaco Michele Laurino.

Si terrà anche la prima edizione del Premio delle arti visive sottotitolo classico di International Art Prize Giotto "Divina Bellezza".



Artisti museali Vip del calibro di Antonio Manzi, Delta NA, Miguel Angel Acosta Lara, Sebastiano Cosimo Auteri, Sensi Lorente etc... saranno presenti con le loro opere. Per iscrizioni poeti, scrittori e pittori inviare opera e curriculum alla mail arti [email protected], sarà inviato l'allegato da A da compilare per formalizzare l'iscrizione. Presidente Onorario il Sindaco Michele Laurino. Sant’Angelo Le Fratte, in provincia di Potenza, Basilicata è uno scenografico borgo lucano di 1.500 abitanti che sorge su una collina da cui domina l’incantevole valle del Melandro. Questo comune è capofila di altri 36 comuni messi in rete, denominati BEL/Borghi Eccellenti Lucani, rappresentando l’ esempio di come ogni paese dovrebbe essere attento al valore dell’arte, della bellezza, dell’ordine, delle proprie tradizioni.

culturali verso una continua evoluzione. Il Comune insieme a Satriano di Lucania e a Savoia di Lucania, fa parte di quella che viene definita “La Vall

e più dipinta d’Italia”, la Valle del Melandro, che conta nel complesso oltre 400 murales. Il territorio ha il patrocinio di Wikipoesia tramite il Console Melinda Miceli per lo sviluppo di Premi ed eventi su Poesia, Arte e paesaggio. Un museo a cielo aperto dove monumenti di artisti locali, stregano anche i viaggiatori più esigenti. Immerso nel paesaggio di una natura incontaminata, ricca di sorgenti e coltivazioni di viti, uliveti e grano, il borgo ci conduce nell’atmosfera storica dei suoi vicoli e stradine, disseminati di preziosità artistiche come l’itinerario delle statue e delle chiese; opere d’arte sovrastate da un paesaggio sublime di montagna, riservato agli scalatori e agli angeli.

Dott.ssa Melinda Miceli critico d’arte