Prosegue l'8ª edizione del Monferrato On Stage, la rassegna itinerante che unisce enogastronomia e musica. I dettagli

Prosegue l’8ª edizione del MONFERRATO ON STAGE, la rassegna itinerante che unisce enogastronomia e musica per valorizzare e far conoscere sempre più il territorio del Monferrato, situato tra le provincie di Torino, Asti e Alessandria.

Il prossimo appuntamento del Monferrato On Stage si terrà venerdì 14 luglio nella raffinata ed elegante cornice del Cortile del Collegio di COCCONATO (AT). Il sassofonista STEFANO DI BATTISTA e la cantante di musica leggera NICKY NICOLAI saranno protagonisti della serata che li vedrà sul palco con “Mille bolle blu”, uno spettacolo coinvolgente in cui saranno accompagnati da Andrea Rea (pianoforte), Daniele Sorrentino (basso) e Luigi Del Prete (batteria). In scaletta grandi successi italiani e internazionali degli anni ’60 e ’70, reinterpretati in una inedita veste musicale che unisce swing e jazz.

Inizio concerto ore 22.00. Ingresso gratuito.

Per questa serata, grazie alla collaborazione con il Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato e Go Wine, il pubblico del Monferrato On Stage, a partire dalle ore 19.00, potrà degustare vini e prodotti tipici del Monferrato. Per tutta la serata sarà disponibile il cocktail bar a cura di Cocchi Vermouth e Bosso Distillatori dal 1888.

L’evento è realizzato nell’ambito di Oro Monferrato, il progetto di valorizzazione e promozione turistica del Nord Astigiano promosso dalla Regione Piemonte con il coordinamento di Visit Piemonte e Fondazione Piemonte dal Vivo e la collaborazione dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Nato per dare evidenza turistica a un’aerea di 49 comuni che va dal Moncalvese alla Valle Versa, collabora alla rassegna contribuendo a mettere in risalto l’autenticità di un territorio pieno di attrattive da vistare e scoprire gradualmente: dal tartufo estivo al tartufo bianco, ai paesaggi di dolci colline e aree boschive, dalle importanti tracce storiche e culturali del Paleontologico e del Romanico, ai prodotti di eccellenza enogastronomica di nicchia.

Fino all’8 settembre il Monferrato On Stage si sposterà per altri 9 appuntamenti in vari comuni del territorio situato tra le provincie di Torino, Asti e Alessandria: il 22 luglio a CANTARANA (AT), il 23 luglio a CAVAGNOLO (TO), il 29 e il 30 luglio a PIEA (AT), il 6 agosto a ROATTO (AT), il 19 agosto ad ARAMENGO (AT), il 2 settembre a CORTAZZONE (AT) e l’8 settembre a MONCALVO (AT). Presto verrà comunicata la nuova data dell’appuntamento inizialmente previsto per lo scorso 11 giugno a MONCALVO (AT).

La rassegna Monferrato On Stage nasce nel 2016 con l’intento di creare un festival frutto della collaborazione delle diverse realtà attive del Monferrato. Questo progetto portato avanti negli anni, ha assunto una dimensione tale, da richiedere la nascita nel 2020 di “Fondazione MOS”, un’entità giuridica senza fini di lucro che persegue l’obiettivo di incentivare e diffondere un senso di forte appartenenza delle realtà presenti nel territorio del Monferrato attraverso la costituzione di un tessuto sociale fortemente identitario.



L’edizione del 2023 del Monferrato On Stage è realizzata in partnership con Confagricoltura di Asti, Ecomuseo BMA, Banca di Asti, Vignaioli Piemontesi, Sfogliatorino e Righi, Cocchi Vermouth, Bosso Distillatori dal 1888, Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Sistema Monferrato, Scatolificio Monterosa e Camera di Commercio di Torino e in collaborazione con Monferrato Excellence, Istituto d’Istruzione secondaria “G. Penna” di Asti, Torino-Piemonte World Food Capital, Attiva mente, BMU Booking and Management e Meta.

www.facebook.com/FondazioneMOS – www.instagram.com/monferrato.onstage/