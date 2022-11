Quali sono i vantaggi di cambiare carriera?

Per un professionista esperto, contemplare un cambiamento di carriera può essere altrettanto impegnativo che portarlo a termine. La paura di fallire, l'incertezza o il rischio che questi cambiamenti siano irreversibili possono indurre le persone di talento con competenze trasferibili a rimanere comodamente dove sono.

Tuttavia, i vantaggi di un cambiamento di carriera sono molti. In questo articolo verranno esaminati alcuni di questi vantaggi di un cambiamento di carriera e il modo in cui possono contribuire positivamente a voi, alle vostre competenze e ai vostri piani a lungo termine.

Aumento della retribuzione

Se rimanete in un'azienda, il vostro stipendio di base probabilmente aumenterà in media del 3-5% ogni anno. Se cambiate azienda o carriera, potreste essere in una posizione molto più forte per ottenere un aumento maggiore, in linea con il industria in cui vi trasferite, oppure potreste ricevere un aumento percentuale maggiore rispetto a quello che guadagnate attualmente perché l'organizzazione vuole attrarvi. In parole povere, un cambiamento di carriera può aumentare il vostro valore in modo molto più significativo.

Ampliare le proprie competenze

Naturalmente, non si tratta solo di soldi. Cambiare carriera può significare avere l'opportunità di acquisire maggiori competenze o di ampliare quelle che già si possiedono. Anche il semplice fatto di lavorare con un nuovo team o un nuovo manager vi aiuterà ad apprendere nuove e preziose competenze. Ampliare il proprio set di competenze potrebbe essere vantaggioso anche per la propria carriera futura. Potrete descrivere le vostre competenze nel vostro CV e migliorare la vostra futura commerciabilità in un mercato del lavoro sempre più competitivo.

Cambiamenti di responsabilità/avanzamento di carriera

Un cambiamento di carriera vi permette anche di fare carriera, soprattutto se quella attuale è stagnante, come spesso accade. Un nuovo avanzamento di carriera o un avanzamento superiore comportano un aumento delle responsabilità, il che è favorevole al vostro curriculum e al vostro benessere professionale. Al contrario, potreste essere alla ricerca di una carriera meno impegnativa, che può essere importante per altri motivi: dopo tutto, non siamo macchine! Un cambiamento di carriera è uno dei modi migliori per raggiungere uno di questi obiettivi.

Un ambiente di lavoro migliore

Una delle principali attrattive di un cambiamento di carriera è la possibilità di vedere se l'erba del vicino è più verde. È difficile migliorare un ambiente di lavoro esistente, ma la ricerca di un nuovo ambiente in cui ci si possa sentire più a proprio agio può facilmente portare a un cambiamento in meglio. Un fenomeno noto come "teoria del cambiamento di scenario" suggerisce che tali cambiamenti possono portare a un drastico aumento delle prestazioni.

Meno stress

Un po' di stress nella vostra carriera è inevitabile per la concentrazione e la produttività, ma troppo può insinuarsi inaspettatamente, causando danni gravi e duraturi. Capire quando i fattori di stress stanno diventando eccessivi può essere difficile da identificare, ma si può progettare un cambiamento di carriera che garantisca un livello di stress più tollerabile.

Ampliare la propria rete professionale

Uno dei fatti della vita nella crescita della propria carriera è che spesso si tratta di un gioco di conoscenze, non di "ciò che si conosce". Un cambiamento di carriera non solo può portare nuove esperienze, ma è anche un modo sicuro per ampliare la vostra rete professionale, consentendovi di sfruttare questi nuovi contatti per continuare a crescere e prosperare professionalmente.

In generale

Cercate di non soffermarvi sui motivi per cui rimandare un cambiamento di carriera. Guardate invece a tutti gli aspetti positivi che vi può portare, sia a livello personale che professionale. Con un numero di opportunità e di percorsi di carriera mai visto prima, non è mai stato così facile cambiare carriera e potrebbe essere una delle mosse più vantaggiose che abbiate mai fatto.